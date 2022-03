Vsi mislimo, da so zdrava: tri priljubljena živila, ki po mnenju znanstvenikov skrajšajo življenje

Strokovnjaki opozarjajo, da tri vrste hrane zelo slabo vplivajo na naše zdravje, čeprav na to niti ne bi pomislili. To niso živila, ocvrta v olju niti slani prigrizki, ampak živila, ki jih uživamo vsak dan.

Raziskave Univerze v Pensilvaniji so ugotovile, da lahko goveje in piščančje meso ter mlečni izdelki negativno vplivajo na naše zdravje do te mere, da jih raziskovalci štejejo za »živila, ki krajšajo življenje«. To je še posebej skrb vzbujajoče, saj se zelo pogosto znajdejo na naših krožnikih – goveje meso je med najkakovostnejšimi, piščanca jedo vsi na dieti, saj nima veliko maščobe, o dobrih učinkih mlečnih izdelkov, kot so jogurti, so napisane cele študije.

Toda vsa tri živila, čeprav se razlikujejo po okusu in teksturi ter delno po hranilni sestavi, vsebujejo eno sestavino, ki je lahko nevarna. To so žveplove aminokisline, ki na dolgi rok povečajo tveganje za srčne bolezni.

12 odstotkov večje tveganje za srčne bolezni, 28 odstotkov večje tveganje za prezgodnjo smrt

Študija je analizirala podatke 120.700 udeležencev iz dveh predhodno izvedenih študij. Pri tistih, ki so zaužili več teh aminokislin, je bilo ugotovljeno, da imajo 12 odstotkov večje tveganje za razvoj bolezni srca in ožilja in kar 28 odstotkov večje tveganje za prezgodnjo smrt, če jih uživajo v obdobju več desetletij. Hrana kot taka ni bila v središču te študije, temveč le aminokisline, kasneje pa je bilo ugotovljeno, da je večina udeležencev jedla prav ta tri živila – govedino in piščanca ter mlečne izdelke.

»Aminokisline iz živalskih beljakovin, kot so meso in mlečni izdelki, so bile povezane s slabšim zdravjem,« pojasnjuje nutricionistka in profesorica Lisa Young. »Študija kaže, da mora srcu prijazna prehrana vključevati več rastlinskih beljakovin namesto mesa in sira,« je dejala. Teh treh živil po njenih besedah ​​ni treba popolnoma izločiti, je pa treba uvesti ravnotežje in jih jesti manj pogosto, namesto tega pa uživati ​​beljakovine iz živil rastlinskega izvora, kot so stročnice in oreški.