Vse to so zdravilni učinki kostanja in kako ga pripraviti, da ne napenja

Kostanj izvira iz zahodne Azije, vendar pa nekateri menijo, da je njegova domovina Sredozemlje, kjer so ljudje že pred tisoč leti in več urejali prve kostanjeve gaje. Dobro uspeva na rastiščih, kjer vladajo topla poletja in mile zime, kjer so padavine obilne, zračna vlaga pa visoka.

Obrodi vsako leto, močneje pa vsake tri. Eno drevo rodi na leto od sto do dvesto kilogramov plodov, ki veljajo za zelo zdravilne ...

