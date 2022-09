Vse prednosti skupne vadbe

Vsaka oblika vadbe prinaša številne prednosti za zdravje in počutje, med drugim zagotavlja boljši spanec, izboljšuje razpoloženje, krepi libido in povišuje količino energije.

Ena od raziskav, v kateri je sodelovalo 69 študentov medicine, je razkrila, da se med skupinskimi treningi znatneje kot med individualno vadbo zmanjša količina stresa.

Prav tako so študentje, ki so vadili v skupini, po 12 tednih svoje življenje opisali kot kakovostnejše z mentalnega, s fizičnega in čustvenega vidika v primerjavi s tistimi, ki so vadili sami.

Pomagajo skupni cilji in deljenje izkušenj

Skupinska vadba ima še eno pozitivno plat: izkazalo se je, da osebe, ki vadijo v skupini, bolje prenašajo bolečino od onih, ki vadijo same. Strokovnjaki domnevajo, da je to posledica delovanja hormona sreče endorfina, ki se ga sprošča več, kadar smo med vadbo obdani z drugimi osebami, zlasti če smo si z njimi blizu.

Za še učinkovitejšo vadbo v skupini je priporočljivo zastaviti skupne cilje, deliti povratne informacije, se pogovarjati z drugimi o napredku ter prijateljsko tekmovati.

Če pa vam skupinski treningi ne odgovarjajo, nič hudega. Vadite sami. Konec koncev je najpomembnejše, da ste aktivni in najdete vadbo, ki vam je resnično po volji.