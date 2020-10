Vse prednosti prhanja s hladno vodo

Curki tople vode pod prho pobožajo dušo in telo ter mnogim prinašajo svojevrstno sprostitev. A čeprav je na prvi pogled prhanje s hladno vodo veliko manj prijetno, pozitivno vpliva na zdravje in počutje. Za lepe lase in prav takšno kožo Prhanje z mrzlo vodo izboljšuje tonus kože in oža pore, posledično je koža bolj napeta in gladka, mehkejši, bolj sijoči ter na videz bolj zdravi pa so po zaslugi hladne vode tudi lasje. Kombinacija tople in hladne vode zagotavlja energijo Zlasti je koristna jutranja hladna prha, natančneje, kombinacija prhanja s toplo in hladno vodo. Saj telo medtem, ko po njem izmenično polzijo topli hladni curki, preplavi adrenalin, kar pripomore k prebujanju in zagotavlja energijo za cel dan. Za zdrave mišice Hladna prha po vadbi deluje kot hladni obkladki, ki spodbujajo regeneracijo mišic in preprečujejo bolečine v njih. Za boljše delovanje možganov Hladna prha je odlična za možgane. Ker se med njo pospeši krvni pretok, več krvi in s tem kisika pride tudi v male sive celice, posledično se izboljšajo spomin, koncentracija in vse druge možganske funkcije. Naravni antidepresiv Prhanje s hladno vodo v telesu spodbuja sproščanje hormona norepinefrina, ki pripomore k dobremu počutju. Ob tem hladna voda zmanjšuje raven sečne kisline v telesu, ki je eden glavnih povzročiteljev stresa. Za močno odpornost Med prhanjem s hladno vodo pride do pospešenega dihanja, kar pomeni, da v telo pride več kisika, s tem se povečata budnost in delovna sposobnost. Neprecenljivo ob vsem tem pa je še dejstvo, da prhanje s hladno vodo krepi odpornost, posledično se naše telo lažje brani pred virusnimi in bakterijskimi okužbami.