Vse manj seksamo

Spolnost je pomembna v partnerstvu, a nova raziskava s področja spolnega življenja kaže, da je med rjuhami vse manj živahno, to pa gre pripisati pandemiji koronavirusa. Štiri tisoč sodelujočih je razkrivalo podrobnosti o svojem seksualnem življenju, skoraj polovica (45 %) pa je razkrila, da zdaj manj seksa kot prej oziroma v zadnjih 18 mesecih sploh niso, sporočajo raziskovalci in še, da eden od desetih v tem času niti ni poljubil partnerja! No, v množici je tudi nekaj srečnežev, ki zdaj seksajo več kot prej, a so v manjšini: le 21 % jih je.

Nizka samopodoba

Stres zadnjih let pač ni povod za seksi razpoloženje: težko je poskrbeti za vzburjenost in se potruditi, da bo v postelji vse lepo teklo, če je videti, kot bi se bližal konec sveta. Najbolj očiten vpliv tesnobe na spolno življenje je zmanjšana sla, želja po seksu, pravijo strokovnjaki za odnose in spolnost. Povečana raven kortizola je povezana s tesnobo, seksati, ko ste tesnobni, pa je težko, kot bi od uma zahtevali, da opravlja več nalog hkrati, kar je težko; in prav mentalno zdravje, vključno z anksioznostjo, je po navedbah Britancev glavni krivec za upad poželenja, na drugem mestu je nizka samopodoba; slednje niti ni presenetljivo, saj je v času pandemskega zaprtja marsikdo pridobil kar nekaj kilogramov.

Težko je misliti na seks, če se spopadaš s tesnobo.

Težko je razmišljati o seksu, ko se počutimo slabo, a po drugi strani prav spolnost pripomore k boljšemu počutju – zaradi hormonov, ki se ob tem sproščajo in blažijo stres. Zato se moramo, ne glede na vse, potruditi, svetujejo strokovnjaki: začnimo počasi, spodbudimo se, da gremo iz cone udobja. Kaj to pomeni, pa je odvisno od posameznika in njegovih potreb. Za nekoga je to aplikacija za zmenke, za drugega pogovor z neznancem, za tretjega sprememba načina razmišljanja, pravijo strokovnjaki. Ne upoštevamo le tega, kar nam govori razum, poslušati je treba tudi telo; saj veste: ko vam metuljčki zatrepetajo v trebuhu, ko spoznate nekoga, ki vam je všeč, ali ko se napnejo mišice, ko naredimo korak, ki se zdi prezgodaj, pretiran.

Tudi masturbiranje koristi, ne pripelje le do orgazma, blaži tudi stres, pa še spanec je boljši.

Poskrbite za romantiko

Ne pozabite, da se moramo o spolnosti pogovarjati, o morebitnih težavah povemo partnerju prijatelju, zdravniku, terapevtu. Samskim v času pandemije ni bilo lahko, družabnega življenja ni bilo, spoznati koga je bilo težko; preden se vrnete k zmenkom, pa se igrajte sami s sabo. Raziskava je pokazala, da je v minulih 18 mesecih eden od desetih Britancev uporabljal spolne igračke, tudi masturbiranje koristi, poudarjajo raziskovalci: ne pripelje le do orgazma, blaži tudi stres, pa še spanec je boljši. Če ste v zvezi, poročeni ali ne, razbijte rutino, poskrbite za romantiko, osredotočite se na intimnost in zadovoljstvo. Orgazem pa naj bo kot češnjica na vrhu torte.