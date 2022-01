Vse, kar morate vedeti o zdravem postenju in njegovih učinkih na telo

Gotovo je marsikdo v poprazničnih dneh zaradi preobremenjene prebave in kopičenja nezdravih snovi v telesu potarnal nad slabim počutjem. Očiščevalna kura je metoda za razstrupljanje telesa, postenje, na katero ljudje prisegajo po obilnejših gostijah, je ob čiščenju tudi premor, ki ga organizem potrebuje po nepretrgani predelavi hrane. Marjan Videnšek doda, da daljši post organizem prečisti in osveži. Pa tudi, da ne vpliva le na telo, ampak tudi na dušo in duha.

