Vse koristi vrtnarjenja

Pozabite na obiskovanje telovadnice, kajti preživljanje prostega časa ob vrtnarjenju telesu koristi prav v tolikšni meri kot intenzivna vadba. Čas, ki ga namenite prekopavanju gredic ter sajenju rožic, se lahko brez težav kosa z dvigovanjem uteži in tekom na tekočem traku. Za dušo in telo Vrtnarjenje pa ne koristi le telesnemu, temveč tudi duševnemu zdravju. Pri ljudeh, ki vsak dan vrtnarijo, je počutje za 6,6 odstotka boljše, stres pa za 4,2 odstotka manjši kot pri ljudeh, ki se ne predajajo temu konjičku, je pokazala študija britanskega Kraljevega hortikulturnega društva. Vsaj trikrat na teden Avtorica raziskave Lauriane Chalmin-Pui je ob povedala: »Več časa si vzamete za vrtnarjenje, boljši bo rezultat. Ne le na gredicah, temveč tudi z vidika počutja in zdravja. Redno vrtnarjenje ima takšen učinek na telo, kot tek ali kolesarjenje, hkrati se med bivanjem v naravi spočijejo tudi možgani. Učinki na psihično zdravje so opazni že, če se na vrt podate trikrat tedensko.«

