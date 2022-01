Vsakdo mora poznati svoj krvni pritisk, indeks telesne mase in obseg trebuha

Metabolni sindrom ni določena bolezenska entiteta, ampak zdravstveno stanje, ki izraža bolj ali manj okvarjeno presnovo. Kopičenje trebušne maščobe, ki jo izmerimo kot obseg pasu, in povišan krvni pritisk sta znaka, ki ju izmerimo, in skupaj z motnjo presnove maščob in glukoze tlakujeta pot k okvari življenjsko pomembno organov, kot so srce, žile in možgani.

