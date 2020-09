Vsakdo bi moral poskrbeti za jetra, ta omogočajo zdrav organizem

Preobremenjena jetra

Naravni čistilec

Jetra imajo čudovito sposobnost očistiti se ter očistiti nas vseh toksinov iz okolja, ki smo jim izpostavljeni. V zameno želijo od nas le podporo v obliki uravnotežene prehrane in splošno razgibanega življenjskega sloga. Vloga jeter pri odplakovanju strupov iz telesa je neizpodbitno glavna, saj so vodilni organ pri razstrupljanju telesa.

Koristi čistih jeter

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Da so preobremenjena, lahko kaže bolečina v desnem delu trebuha. FOTO: Dragana991/Getty Images

Ste vedeli, da so jetra, tako kot srce, eden najbolj obremenjenih organov in da v telesu opravljajo več kot 500 funkcij? Očistijo kri toksinov oziroma strupov, se borijo proti okužbam, v njih se tvori žolč, razgrajujejo maščobe in presnovne odpadke. Poleg tega so največji organ, skoznje vsako minuto kroži ogromna količina krvi, ki se v njih filtrira oziroma očisti.Zato je nemalo nasvetov, da je za dobro delovanje organizma nujno dobro delovanje jeter. Ker gre skoznja vse, kar pojemo, je vsekakor zelo dober nasvet, da smo spoštljivi do njih ter jim z ustrezno prehrano omogočimo dobro delovanje. Kot pravijo strokovnjaki za prehranjevanje, ne bo nič narobe, če si bomo vsake toliko privoščili kakšen postni dan ali uživali bolj lahko hrano, ki ne bo preobremenila naših jeter.Vendar detoksikacija oziroma razstrupljanje nikakor ne sme biti dodaten stres za telo, cilj je, da razbremeni organizem in ga očisti nakopičenih strupov. Zato nutricionisti svetujejo, da si obroke načrtujemo vnaprej, da zaradi lakote in prevelike potrebe po hrani ne bomo dali v usta vsega, kar nam pride pod roke.Znaki, ki kažejo, da so naša jetra preobremenjena s strupi in da bi potrebovala razstrupljanje, so lahko zelo različni. Na to lahko kaže bolečina ali nelagodje v desnem zgornjem delu trebuha, pod rebri. Tudi čezmerno potenje in pregrevanje telesa sta lahko znak, da so preobremenjena. Nemalokrat na to kažeta tudi zgaga in napihnjenost ali nepojasnjeno povečanje telesne mase in nezmožnost hujšanja, čeprav pazimo pri prehranjevanju.Težave s prebavo predvsem mastne hrane pa tudi odvečno maščobno tkivo okoli trebuha nakazujejo na to, da naša jetra ne delujejo, kot bi morala. Znaki, da potrebujejo čiščenje oziroma, da jim moramo omogočiti, da se bodo očistila sama, so lahko akne, rozacea in srbeča koža, tudi visok krvni tlak ter nihanje razpoloženja in utrujenost.Strokovnjaki za prehranjevanje pravijo, da čista, dobro delujoča jetra koristijo splošnemu zdravju človeka, saj spodbujajo razstrupljanje celotnega organizma. Slabo delujoča lahko ogrožajo imunski sistem in posledično prispevajo k pospešenemu staranju. Če so čista, telo preskrbujejo z energijo, prav tako bomo lažje shujšali, če ne bodo preobremenjena z različnimi strupi.Živila, ki jim pomagajo dobro, pravilno delovati oziroma jih čistijo, so artičoke, ki spodbujajo nastajanje žolča in čiščenje toksinov; čebula in česen, ki pomagata jetrom pri izločanju strupov; pesa vsebuje zdrava fitohranila, ki zmanjšujejo slabe učinke preveč mastne hrane; jabolka, ki vsebujejo pektin, pomagajo izločati živo srebro iz telesa, in tudi limone. Zato je zelo priporočljivo, da vsako jutro na tešče spijemo sok sveže stisnjene limone v topli vodi. Tako bomo spodbudili razstrupljanje telesa in pomagali jetrom, da bodo dobro opravljala svojo funkcijo.