Vsaka bolečina ima sporočilo: 11 zlatih nasvetov za okrevanje od čustvene bolečine

Ste opazili, kako se vsi bojimo čustvene bolečine? In kako bi naredili vse, kar je v naši moči, da je ne bi bilo?

Nihče je noče. Vsi se je poskušamo znebiti. Vsi se ji poskušamo skriti in pobegniti, ironija pa je v tem, da bolj ko se ji poskušamo upreti in jo zavračati, intenzivnejša postaja in dlje ostaja z nami.

Kako se torej soočiti z bolečino in poskrbeti, da čim prej mine? Pred vami je enajst zlata vrednih nasvetov, ki vam lahko pomagajo, da se z bolečino spoprijateljite.

Milostno objemite vse, s čimer se soočate

Opustite vse občutke jeze, gnusa ali frustracije, ki jih morda imate do sebe, do čustvene bolečine in trenutne resničnosti. Ničemur se ne upirajte. Objemite z milostjo vse, s čimer se soočate. Predajte se temu, kar je. Sprejmite to, skozi kar greste. Vse svoje misli, občutke in frustracije. Sprejmite svojo čustveno bolečino, kot da ste jo izbrali.

Dajte si čas

Potreben je čas, da preženete temo iz uma in srca. Potreben je čas, da sprejmete prisotnost čustvene bolečine v svojem življenju. Torej, dajte si čas. Čas za počitek, čas za ozdravitev in čas za popolno okrevanje. Bodite nežni do sebe in verjemite, da se vse dogaja točno tako, kot se mora.

Opustite potrebo po nadzoru procesa zdravljenja

Vzdržite se razmišljanja, kot je: »Že predolgo sem se tako počutil. Stvari bi se morale zdaj izboljšati. Zakaj traja tako dolgo, da bolečina izgine?«, ipd. Naj gredo stvari po naravni poti. Dovolite, da zdravljenje poteka s svojim tempom. Opustite potrebo po nadzoru procesa zdravljenja. Opustite potrebo po hitrejšem okrevanju.

Zavedajte se

Opazujte svojo čustveno bolečino, tesnobo in frustracije. Opazujte nenehni tok negativnih misli, ki tečejo skozi vaš um. Strašljivih zgodb, ki nahranijo vašo bolečino. Toda ne dovolite, da bolečina postane del tega, kar ste. Naj to ne postane vaša osebna življenjska zgodba. Ne sprejmite je za svojo.

Preženite svojo bolečino z ljubeznijo

Nihče ne mara biti v prisotnosti bolečine. Vsi se je želimo znebiti. Vsi si želimo biti čim dlje stran od nje. Toda včasih bolečina zahteva našo prisotnost, našo osredotočenost in pozornost. So trenutki, ko bolečina zahteva, da jo občutimo. Torej, vzemite si čas, da spoznate svojo čustveno bolečino. Cenite jo in jo poskušajte razumeti. Ne žalite svoje bolečine. Ljubi svojo bolečino in izginila bo.

Preživite čas sami s seboj

V temnih trenutkih našega življenja, ko je bolečina prisotna v naših srcih in naših mislih, je preživljanje časa s samim seboj eno najboljših daril, ki si jih lahko damo.

Vzemite si čas zase. Priznajte, ljubite in cenite dele sebe, ki so lepi. Vzemite si čas, da se vzljubite in spoznate sebe, da se spočijete, ozdravite in si popolnoma opomorete od vsega, kar čutite.

Prosite za pomoč in podporo

Poiščite čustveno pomoč in podporo tistih, ki jih imate radi in jim zaupate. Obkrožite se z veselimi ljudmi. Ljudmi, ki vas znajo nasmejati, ki vas lahko navdihnejo, da vidite, kako lepo je življenje samo po sebi, in ki vam lahko pokažejo, da se lahko vedno nečesa veselimo.

Naj vas narava zdravi in ​​potolaži

Preživite več časa na prostem in poiščite znake propadanja, uničenja in smrti v naravi. Nato poiščite znake rojstva, pomlajevanja in prenove. Spomnite se, da ste tudi vi del narave. Naj bo narava vaša modra učiteljica in spremljevalka. Dovolite naravi, da vas ozdravi in ​​potolaži, da vas nauči več o neskončnem krogu življenja, o rojstvu, življenju, smrti in ponovnem rojstvu.

Ničesar ne jemljite za samoumevno

Ljubite vse, vendar se ne navežite. Sprijaznite se z idejo, da nič v življenju ne traja večno, da nič ni vaše, kar bi lahko obdržali. Živite vsak dan, kot da je zadnji. Zdi se, da je vsak trenutek edini. Izkoristite vse, kar vam življenje daje, in ne izgubljajte časa s prepiranjem o tem, zakaj so stvari takšne, kot so.

Spremenite svoje rane v modrost

Vsaka izkušnja pride z razlogom. Poskusite ugotoviti, kaj je razlog. Poskusite se učiti iz vsake boleče izkušnje, ki vam jo prinese življenje. Bodite alkimist. Spremenite svoje rane v modrost in svoje težave v priložnosti. Naj vas bolečina izboljša, ne zagreni.

Nobena bolečina ne traja večno

Če ste živi, če dihate, to pomeni, da vam je ostalo še veliko življenja. Veliko krajev, kamor lahko greste, veliko novih in vznemirljivih stvari, ki jih lahko počnete, se naučite in ljubite. In zato vstanite in začnite znova.

Začnite na novo graditi svoje življenje in ga naredite čudovitega. Ne dovolite, da bi se zaradi slabe in boleče izkušnje počutili, kot da imate slabo in boleče življenje. Naj vam deževen dan ne pokvari zabave, piše portal Atma.