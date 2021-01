Vsak teden maska

Kremo nanesemo vsaj pol ure, preden gremo ven. FOTO: Stockfour/Getty Images

Privoščimo si jo enkrat na teden. FOTO: Centralitalliance/Getty Images

Dovolj maščobe in vlage

Piling v tem letnem času uporabimo le enkrat do dvakrat na mesec, saj je koža občutljivejša, bolj suha in razdražena.

Pozimi uporabljamo vlažilno kremo z izdatnejšo hranilno nego, ki kožo nahrani in zaščiti.

V zimskem času zaradi mraza, vetra in pogosto onesnaženega zraka, tudi ogrevanja v notranjih prostorih, naša koža potrebuje posebno nego in veliko vlage. Nega obraza mora zato temeljiti predvsem na vlaženju in zaščiti kože. Pozimi poskrbimo za redno in bogato negovalno rutino, izogibajmo se izdelkom z alkoholom, saj ti še dodatno izsušujejo.Nega se vedno začne s temeljitim čiščenjem obraza, svetuje, vodja wellnessa v Hitovih hotelih Nova Gorica. »V hladnih dneh raven vlage v koži zelo upade, zato ne glede na tip kože pazimo, da uporabljamo blaga čistila, najbolje mleko ali nežnejše gele brez mila. Čistila namreč poleg umazanije odstranjujejo tudi naravne maščobe, zato se naša koža lušči pa tudi gube postanejo vidnejše, previdnost je pri izbiri primernega čistila tako še pomembnejša.«Umivamo se z mlačno ali toplo vodo, na očiščen obraz pa nanesemo blag vlažilni tonik, ki ima veliko vlogo pri vlaženju kože. Nanesemo ga pred uporabo seruma in vlažilne kreme, tako bo koža še bolj navlažena, svetuje Mrežarjeva.Pozimi naj bo krema vlažilna z izdatnejšo hranilno nego, ki hkrati zmanjša izhlapevanje vlage iz kože, jo nahrani in zaščiti. Suha koža potrebuje pretežno maščobo, izsušena pa vlago. Prav tako je priporočljivo uporabiti kremo z UV-zaščito, pravi sogovornica, še posebno če so zimski dnevi sončni ali če se odpravljamo na smučanje oziroma v gore. »V vsakem primeru tonik in kremo nanesemo vsaj pol ure, preden gremo na zrak. Tako bo koža vsrkala vso vlago iz izdelkov.«Sogovornica še pravi, da je pri izbiri najboljšega izdelka včasih potrebnega nekaj preskušanja in potrpežljivosti, da ugotovimo, kateri nam najbolj ustreza. A se to vsekakor izplača narediti, saj nam bo koža zaradi tega hvaležna.Strokovnjakinja svetuje, da piling oziroma luščilo za obraz pozimi uporabimo le enkrat do dvakrat na mesec, saj je koža v tem letnem času bolj občutljiva, suha in razdražena. »Nasprotno si masko lahko privoščimo vsak teden ter še dodatno nahranimo ali navlažimo kožo,« pravi Mrežarjeva in dodaja, da lahko za zelo suho kožo, ki jo želimo dodatno nahraniti, čez noč uporabljamo olja za obraz. Naravna rastlinska olja, mandljevo, avokadovo, jojobino, prodrejo v globlje plasti povrhnjice in s tem nadomeščajo izgubljene lipide, zato so idealna za nego suhe in poškodovane kože. Za mastno je učinkovito neemovo olje, ki pomaga tudi pri celjenju in ima protibakterijsko delovanje.Tudi pri negi pogosto drži pravilo manj je več, pravi strokovnjakinja in še opozori, da ni vsaka krema za vsakogar, saj ima vsak drugačno kožo.»Vzemite si čas in si privoščite poseben mini ritual, ki vam bo pričaral lepo kožo in dobro počutje. Ob tem je treba vedeti, da vlaženje ne poteka le na površini, ampak sta pomembna tudi vnos zadostnih količin vode in zeliščnih čajev ter zdravo prehranjevanje,« še svetuje Alenka Mrežar. In ne pozabite na gibanje, zlasti na svežem zraku, koža bo sijoča, prav tako naše počutje. Ob tem je treba le poskrbeti, da ob nizkih temperaturah in vetru kožo dodatno zaščitimo s kremo.