Vsak korak šteje

Prav vsak meter šteje in krepi zdravje, od glave do peta: sprošča, blaži stres, krepi mišice in prispeva k izgubi kilogramov. Hoja je prav zares izvrsten način vadbe, najbolje pa je, da zanjo ne potrebujemo posebnih pripomočkov. Noge imamo, superge tudi, torej: akcija!

Gibanje namreč blaži blago depresijo. FOTO: Joe_mcubed Getty Images, istockphoto

Zdravniki priporočajo 150 minut zmernega gibanja na dan, taka je denimo živahna, hitra hoja, a že ena ura se pozna. Hoja ne krepi le imunskega sistema, kar je še posebno pomembno v jesenskem in zimskem času, ker preprečuje nastanek bolezni srca in ožilja, bomo živeli dlje, in to bolj zdravo, ker pospeši tok krvi, bodo na boljšem tudi možgani. Poznalo se bo seveda tudi na telesu: bolj bo sloko, čvrsto, z manj kilogrami: s hojo, zlasti hitro in dolgo, bomo kurili kalorije.

Zato med sprehodom krenimo v vsaj en hrib, lahko pa si za nameček oprtamo nahrbtnik in ga napolnimo denimo z vodo ali toplim čajem ter tako pokurimo še več kalorij. Več ko bomo hodili, več maščobe bomo izgubili; če se seveda po vrnitvi domov ne bomo naphali z rogljički in tortami, vsekakor je treba prilagoditi prehrano, jejte proteine, kompleksne ogljikove hidrate in zdrave maščobe in popijte dovolj tekočine, najbolje vode.

Obenem bomo nekaj naredili tudi za mentalno zdravje. Gibanje namreč blaži blago depresijo, tudi tesnobo in vseprisotni stres, ki nam, če smo mu izpostavljeni dolgo, lahko zelo škodi. Z vsakodnevno hojo bomo imeli več energije in se z večjim veseljem lotevali stvari. Ali drugače: več ko bomo hodili, bolje se bomo (čustveno) počutili, bolje spali in tudi manj segali po predelani hrani.

S hojo ne skrbimo le za telo, ampak tudi za mentalno zdravje.

Po nekaterih podatkih traja tri tedne, da nam gibanje pride v kri, če lahko tako rečemo, kot na primer umivanje zob: zato poskrbimo, da se res vsak dan odpravimo na sprehod, vsaj 10.000 korakov naredimo. Dolgčas, da je, pravite? Pa se med potjo zabavajte: iščite predmete, ki predstavljajo srečo, na primer srčke, smeške, na primer na tleh, drevesih. Ali pa poslušajte najljubšo glasbo. Lahko pa združite prijetno s koristnim in se med hojo učite španščine.