Elektronske cigarete grozijo, da bodo z nikotinom zasvojile nove generacije mladih, saj jih uporabljajo že osnovnošolci. Ker so preproste in vsebujejo raznolike sladke arome, so mnogo bolj vabljive in družbeno sprejemljive kot klasične cigarete, njihovo uporabo pa je lažje prikriti, tudi na straniščih osnovnih šol. Mnogi zato zmotno mislijo, da so povsem neškodljive. Preverili smo, kako se z vejpanjem oziroma e-cigaretami spopadajo na osnovnih šolah. Helena Koprivnikar z NIJZ opozarja na vpliv e-cigaret na možgane mladostnika. Foto: Matej Družnik Predsednik Združenja ravnateljev Gregor Pečan...