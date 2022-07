Vsak bi potreboval vsaj 14-dnevni dopust

Pred nami so poletni dopusti, se ljudje zavedamo, kako pomembno je, da si ta čas zares vzamemo zase in ne dovolimo, da nas mobilni telefon vsako minuto dneva posrka nazaj v dnevno dogajanje in v službo?

Opažam, da ljudje večkrat namenijo čas svojemu mobilnemu telefonu kot svojemu telesu in svojim možganom. Mobilni telefon lahko zamenjamo, telesa pa žal ne, zato je zelo pomembno, da dopust zares intenzivno izkoristimo. To je čas, ko lahko napolnimo baterije, okrevamo po večjih delovnih naporih, se sprostimo, to je tudi čas za premislek, ustvarjalnost, delo na sebi.

