Vrtoglavica je precej pogosta, zanjo naj bi trpelo od 20 do 40 odstotkov ljudi, ženske dvakrat pogosteje kot moški. Motnje v ravnotežju so na prvem mestu vzrokov za vrtoglavico v splošni populaciji, a ne le pri starejših, kot je to veljalo nekoč. Težava je namreč vse pogostejša tudi med mlajšimi, delovno sposobnimi ljudmi. Spada med deset najpogostejših vzrokov, zaradi katerega ljudje obiščejo osebnega zdravnika, običajno predvsem zato, ker zaradi nje ne morejo opravljati vsakodnevnih opravil in aktivnosti. Kot kažejo izkušnje zdravnikov, pa naj bi ljudje, ki imajo pogosto vrtoglavico, trpeli...