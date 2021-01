Vrsta krompirja, ki najučinkoviteje premaguje maščobo na trebuhu

Maščobne obloge na trebuhu številnim povzročajo težave, prvi korak v boju z njimi je nedvomno premišljeno izbrana prehrana. Ker je krompir stalnica na naših jedilnikih, je dobro vedeti, katera vrsta te gomoljnice je pri premagovanju trebušne maščobe najučinkovitejša.

Odgovor na to vprašanje se glasi: batata ali sladki krompir. Zakaj? Več raziskav je dokazalo, da ta vsebuje več vlaknin od običajnega, da dlje ohranja sitost in zmanjšuje željo po nezdravih prigrizkih, s tem pa pozitivno vpliva na prebavo, presnovo in tanjšanje maščobnih oblog. Kaj vse še zmore? V batati je visok odstotek vode in je tudi zato vitki postavi prijazno živilo. Hkrati ima nizek glikemični indeks, kar pomeni, da ne povzroča naglega porasta in nato upada krvnega sladkorja, zato ne veča tveganja za sladkorno bolezen.



To škrobnato živilo vsebuje veliko močnih antioksidantov iz skupine karotenoidov. V sladkem krompirju je veliko vitamina A in kalija, vsebuje tudi kar nekaj kalcija ter veliko fitokemikaliji, denimo kvercetina, ki ima močno protivnetno delovanje. Kako ga pripraviti? Sladki krompir se ponaša s širokim spektrom uporabe. Najboljši je kuhan v kombinaciji z drugo zelenjavo ali mlečnimi izdelki z malo maščobe. Namesto masla mu dodajte grški jogurt ali nekaj kapljic olivnega olja ter poskrbite, da bo čim večkrat na vašem jedilniku.

