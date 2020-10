Vroča roba: brezkontaktni termometri. Kakšni so, koliko stanejo? Preverjamo

Pri domačem trgovcu že pod 40 evri, a kaj, ko hudiča ni na zalogi

Če ni na zalogi, je 46 evrov, če je na zalogi, pa 69?!

FOTO: to je najcenejši termometer, ki je v Sloveniji na zalogi. Stane nekaj manj kot petdesetaka.

Skok na Kitajsko: tam so termometri že za 15 evrov

FOTO: za dobrih 15 evrov smo pri Kitajcih naročili brezkontaktni termometer. Preverili bomo, kako deluje.

Če Kitajec stane več kot 22 evrov, bo treba plačati uvozne dajatve

Kaj pa naročilo iz Nemčije? Cene podobne kot pri nas, a so v uteho realne ocene uporabnikov

Sklep

S silovitim porastom okužb s covid-19 ter skorajšnjo obvezno vpeljavo merjenja telesne temperature ob vstopu v službo se mnogi sprašujejo: kako se zaščitim in sproti preverim, ali sem bolan? Koliko me bo tak termometer stal?Kot kaže, ne veliko. Brezkontaktnih termometrov je na trgu precej, njihove cene pa močno nihajo. Kot povsod, tudi tu velja: več denarja, več muzike. A tudi najcenejši termometri niso kar za odpis. Največ boste prihranili pri nakupu s Kitajske, kdor želi hitro dostavo in slovensko garancijo, pa naj se pripravi, da bo plačal tudi trikrat več kot bi bilo treba. Preverili smo situacijo na trgu.V Sloveniji nam iskalnik po najcenejših ponudbah najde termometer znamke Mediblink za 39,98 evra, ki ga prodaja znana trgovina z otroško opremo. A kaj, ko ga na spletu ter v njihovih prodajalnah v večjih mestih (iskali smo v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru, Kranju, Novem mestu ...) ni več na zalogi!Zato iščemo naprej. Za dobrih 6 evrov več najdemo ponudbo proizvajalca Unit-T pri enem od večjih spletnih trgovcev. A pozor, tudi tu piše, da termometra nimajo na zalogi; naročiti ga morajo pri uvozniku. Ta naj bi jih imel v skladišču, a izkušnje kažejo, da je v takih primerih treba čakati tudi teden, lahko pa celo mesec na dostavo.Identični model termometra, ki ga en trgovec prodaja za 46 evrov (a ga nima na zalogi), najdemo tudi pri drugem večjem slovenskem trgovcu. Tam stane oderuških 69 evrov. Trgovski mešetarji so ga torej podražili kar za 50 %, vzrok pa je jasen: pri njih ga lahko prevzamete že jutri.Ker na oderuštvo ne pristajamo, iščemo naprej in naposled najdemo izdelek, ki je na zalogi v slovenski spletni prodajalni in stane manj kot petdesetaka: gre za termometer neznanega kitajskega proizvajalca Alicn Medical Shenzen. Kaj dosti kupcev še ni imel, saj na spletu ne najdemo nobene ocene tega proizvoda. Zato nam je v uteho lahko zgolj zakonodaja, ki pri nakupih prek spleta kupcem omogoča vračilo izdelka, če z njim niso zadovoljni, brez potrebe po pojasnjevanju vzrokov.Ker živimo v globalnem svetu in se nam ni treba več bati naročanja iz tujine, smo pokukali čez meje Slovenije. Najprej kar direktno na Kitajsko, k trgovcu Gearbest, ki je precej priljubljen tudi v Sloveniji in ima boljšo podporo uporabnikom kot razvpiti Aliexpress. Brezkontaktni termometer smo tukaj našli za 17,88 dolarja, torej približno 15 evrov oziroma trikrat ceneje kot pri slovenskih trgovcih. Poštnine ne zaračunavajo, zato smo ga testno naročili in zanj plačali 15,69 evra. Ker je znesek pod zakonsko predpisano mejo 22 evrov, za pošiljko ne bo treba plačati slovenskega davka in carine. Ko bo prišel, ga bomo za vas testirali.Zanimivost: na videz, po opisu, zmogljivostih in celo barvi embalaže popolnoma enak termometer, za katerega smo pri Kitajcih odšteli 15 evrov, smo našli tudi pri enem od slovenskih trgovcev za, reci in piši, 69 evrov. Kot kaže, pri slovenskih trgovcih plačate možnost takojšnjega prevzema, enostavnega uveljavljanja garancije in navodil v slovenskem jeziku. Ali to odtehta več kot 400-odstotni pribitek na ceno, presodite sami.Kdor si želi zmogljivejšega modela, ki temperaturo izmeri v manj kot sekundi, ima dnevnik meritev, alarme ob izmerjeni vročini, zmožnost merjenja temperature živali ali površin ipd., lahko izbere izboljšano različico , ki pri istem kitajskem trgovcu velja dobrih 30 evrov. A pozor, ker bo skupni znesek pošiljke presegel 22 evrov, bo pošiljko pod drobnogled vzela carinska pošta. Zato računajte, da boste morali plačati 22 % slovenskega DDV-ja in nekaj evrov manipulativnih stroškov, tako da bo končni strošek pri okoli 40 evrih.Kdor ne zaupa kitajskim trgovcem, želi relativno hitro dostavo in si pred nakupom želi prebrati mnenja dosedanjih kupcev, bo verjetno najenostavneje izbral pri največjem trgovcu na svetu, Amazonu. Ta sicer nima slovenske poslovalnice, ima pa kar nekaj centrov v Evropi in hitro podporo uporabnikom prek spleta. Pod drobnogled smo vzeli nemško različico, saj njihovi predstavniki govorijo nemško in angleško, torej bi se morali znati sporazumeti z večino slovenskih kupcev.Ugotovili smo, da tam termometri niso bistveno cenejši kot pri slovenskih trgovcih, je pa lažje izbrati kakovostno napravo zaradi obširnih testiranj, o katerih poročajo dosedanji kupci posameznega izdelka. Za dobrih 45 evrov (minus 5 evrov popusta na kupon) tako dobite termometer I do it s povprečno oceno 4,7 zvezdic (od največ 5 možnih), ki so bili izračunani na podlagi prek 900 oddanih mnenj. Skupaj s poštnino in popustom bi nas prišel okoli 47 evrov, pri čemer ubadanja s carinsko pošto ni, saj bo paket prišel iz Nemčije.Kdor želi izbrati naprednejši model , ki poleg telesne temperature meri tudi temperature površin do 100 stopinj Celzija in ponuja visoko natančnost (0,2 stopinje Celzija), si lahko ogleda izdelek podjetja BGS, ki stane 60 evrov. K temu je treba prišteti še nekaj evrov poštnine v Slovenijo.Boj s covidom je naša nova realnost in termometri postajajo vse bolj vroča roba. Kdor ne želi plačati premoženja za prestižne brezkontaktne termometre, ima nekaj izbire že v razredu pod 50 evri. Če se vam ljubi ukvarjati s Kitajci, pa zgolj za ceno enega dobrega kosila v oštariji z vrčkom piva. Kaj vam je pomembneje: takojšnja dobava, slovenska garancija, ocene dosedanjih uporabnikov ali končna cena izdelka, pa boste morali presoditi sami.Še namig: če nabirate ideje za prednovoletna (tudi službena) darila in želite poslovnim partnerjem ali prijateljem podariti termometer, zdaj ni še nič prezgodaj za naročilo, saj dostava iz Kitajske lahko traja tudi dva meseca. V tem primeru bo najceneje in tudi davčno ugodno izbrati termometer za 15 evrov, saj ga zaradi nizke cene ne bo treba prijavljati v davčno napoved kot darilo.