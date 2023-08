Vrnitev v šolo in v službo naj ne bo stresna

S koncem avgusta se iztečejo počitnice, pa naj gre za delovno aktivno populacijo ali za šolajoče se otroke. Čas, ko so ti lahko brezskrbno uživali na morju ali na izletih po mestih oziroma naravi, bo treba zamenjati za večurno sedenje pred šolskimi knjigami oziroma izpolnjevanje številnih službenih obveznosti.

Da bo prehod v šolske klopi oz. delovno mesto čim manj stresen, si je dobro zapomniti nekaj preprostih pravil. Začnimo z zaposlenimi. Ne vrnite se z dopusta v nedeljo zvečer, že naslednji dan zjutraj pa se odpravite v službo. Če je le mogoče, bodite pred začetkom službe vsaj nekaj dni že doma. Tako se boste namreč počasi spet začeli navajati na vsakodnevna opravila. Če delate v pisarni in imate že predvidene obveznosti, je dobro, da se z njimi vsaj malo seznanite; morda preverite službeno elektronsko pošto ali vnaprej določene roke, ko je treba dokončati naloge.

V službo pojdite dobre volje. FOTO: Jacoblund/Getty Images

Na prvi službeni dan po dopustu se čim manj ukvarjate z morebitnim občutkom utesnjenosti. Najbolj je, da ga le sprejmete in čez dan bo minil sam od sebe. Za lažji vnovični prehod na delovno mesto strokovnjaki priporočajo, da tja odnesete kakšen spominek s potovanja. Ob pogledu nanj se boste spomnili lepih trenutkov, jih morda delili s sodelavci in tako za kratek čas pozabili na nove službene obveznosti.

Nikar ne pozabite na telesno pripravljenost, kajti gibanje vam bo prineslo splošno boljše počutje in energijo za naprej oz. obveznosti. Da vam te že na začetku ne bodo pokvarile dneva, si lahko pomagate z načrtovanjem priprave kakšne jedi, ki vas bo spominjala na prijetno dopustovanje v oddaljenih krajih.

S sodelavci delite dopustniške spomine. FOTO: Grinvalds/Getty Images

Opazujte otrokovo vedenje

Kaj pa otroci? Po dolgih poletnih počitnicah se nekateri že veselijo vnovičnega snidenja s sošolci, pri drugih pa se lahko še pred 1. septembrom vrne zaskrbljenost. Da bo te čim manj, je dobro, da starši skupaj z otroki že vnaprej malo prelistajo učbenike in delovne zvezke. Otrok se bo tako seznanil z bodočimi šolskimi obveznostmi, starši pa ga lahko pri kakšni snovi opogumijo, da ni tako težka, kot se zdi na prvi pogled. Dobro je, da z otrokom nekoliko obnovite že osvojeno znanje iz prejšnjega šolskega leta. Zakaj denimo ne bi na zabaven način ponovili poštevanke, besed tujega jezika, ki se ga uči?

Priporočljivo je, da nekoliko prej začnete vzpostavljati šolsko rutino: torej zgodnejši odhod v posteljo in zgodnejše vstajanje, če je otrok ure preživljal pred zaslonom, je vsaj v zadnjih počitniških dnevih to pametno omejiti (urnik uporabe je najbolje določiti kar z otrokom) in ga spodbujati h gibanju: to je pomembno ne le za telesno, pač pa tudi duševno zdravje, z njim premagujemo stres, krepimo (samo)disciplino in urimo koncentracijo in spomin.

Po začetku šole nekaj dni opazujte otrokovo vedenje. Je postal bolj nemiren, se želi izogibati šolskim in obšolskim dejavnostim, se upira odhodu v šolo? Z njim se je dobro pogovoriti, in to še pred začetkom leta, o njegovih pričakovanjih in tudi morebitnih skrbeh. Starši naj njegove skrbi jemljejo resno, mu svetujejo in dajo vedeti, da so mu vedno na voljo, obenem pa naj ga spodbujajo k čim bolj samostojnemu reševanju težav. Če se njegovo vedenje v nekaj tednih ne izboljša, se je dobro pogovoriti z učiteljico ter preveriti, ali se otrok v šoli vede nenavadno oziroma ali ga kaj skrbi.