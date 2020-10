Vrnimo lasem lesk

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Avokado je kot banana super za suhe lase. FOTO: Arx0nt/Getty Images

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Med jih bo nahranil in jim povrnil mehkobo. FOTO: Arto_canon/Getty Images

Nekatere jih kodrajo, druge ravnajo, pozimi jih fenamo, poleti izpostavljamo soncu, soli in kloru, vmes jih večkrat pobarvamo. Tudi lasem moramo vsaj občasno posvetiti posebno nego – dobro masko. Lahko jo kupimo, a prav tako kakovostne si lahko pripravimo tudi doma. Za suhe potrebujemo pol avokada, žlico kokosove maščobe, žlico oljčnega olja, žlico medu in 4 žlice vode; sestavine pomešamo kar v blenderju. Lase malo navlažimo z mlačno vodo in nanesemo masko. Na glavo si poveznemo kapo za prhanje, čez to pa še brisačo, po dvajsetih minutah speremo z mlačno vodo. Za suhe je primerna tudi maska iz ene banane, 2 žlic oljčnega olja, 2 žlic jogurta in 2 žlic medu; zmiksamo kar v blenderju in nanesemo na vlažne lase; speremo po pol ure. Banano lahko pomešamo tudi z jajcem, 2 žlicama oljčnega olja in dvema žlicama medu (če imate kratke lase, količino sestavin razpolovite); nanesemo in z mlačno vodo speremo po pol ure.Za suhe lase in hitrejšo rast pomešamo 2 jajci in žlico ricinusovega olja. Enakomerno nanesemo po celi dolžini las (če imate kratke, bo dovolj eno jajce) in pustimo delovati dvajset minut. Speremo z mlačno vodo in šamponom, ki ga sicer uporabljamo, izpustimo pa balzam za lase. Namesto ricinusovega olja lahko uporabimo tudi oljčno. Jajca so polna beljakovin in vitaminov, ki jih naši lasje obožujejo, poleg tega odstranjujejo nečistoče. Delujejo tudi kot balzam za suhe lase. Skratka: mehkejši bodo, čisti, polni leska.Tudi jabolčni kis je super za lase, saj jim vrača lesk, bolj gladki in močnejši postanejo. Žlico kisa pomešamo s skodelico vode ter nanesemo na umite lase, pustimo nekaj minut in potem speremo z vodo. Aloe vera deluje proti prhljaju, spodbuja rast las, jih krepi. Gel vmasiramo v lase in lasišče, po 20 minutah speremo. Tudi kokosovo olje naj bi spodbujalo rast las, jih varovalo pred izsušitvijo in negativnimi vplivi iz okolice, delovalo naj bi tudi proti prhljaju. Nanesemo ga na suhe, jih zavijemo v brisačo in pustimo delovati dvajset minut, potem speremo z mlačno vodo in umijemo z običajnim šamponom.Tudi oljčno olje lahko uporabimo, saj deluje kot izvrstno vlažilno sredstvo, zaradi njega bodo lasje mehkejši, bolj zdravi; zlasti je primerno za barvane in suhe ter za razcepljene konice. Količina olja, ki ga uporabimo, je odvisna od dolžine las, za kratke bo zadostovala žlica toplega olja, za daljše četrt skodelice. Vtremo ga v lase in lasišče, po 20 minutah speremo. Žlico oljčnega olja pomešamo z žlico kisa in žlico medu; hranljiva maska bo dobro delovala na suhe, mešanico nanesemo tudi na lasišče, speremo po pol ure.