Vrat boli zaradi hoje

Nič nenavadnega ni, če nas kdaj boli vrat. Vzroki za bolečino so najrazličnejši. Eden je tudi hoja, sploh če je nepravilna. Večina ljudi niti ne pomisli na pravilno tehniko hoje, toda ta lahko povzroči številne težave, vključno s trdim vratom, so nedavno sporočili strokovnjaki z medicinske fakultete harvardske univerze in zapisali številne nasvete, ki pomagajo lajšati bolečine, obnoviti vratne funkcije in preprečevati poškodbe ter tudi, kako delovati preventivno.

Gledamo naprej, ne nagibajmo brade in ne glejmo v tla.

Težave je na srečo mogoče popraviti. FOTO: Motortion/Getty Images

Pogled usmerimo naprej

Ustrezne vaje, raztegovanje, gibanje in fizioterapija so dobri načini, da bolečino v hrbtenici, tudi vratni, zmanjšamo, če ne že odpravimo. Bolečina velikokrat odslikava naš togi in neustrezni način življenja, zato se odpravljanja lotimo temeljito in celostno. Dobra novica je, da je mogoče z malo dela popraviti desetletja zakoreninjene navade pri hoji. Četudi mislimo, da z našo hojo ni nič narobe, si velja prebrati nasvete harvardskih znanstvenikov, morda bomo ugotovili, da naša tehnika vendarle ni najboljša, in se opozorili, da bomo vedno hodili pravilno.

Pri hoji je pomembno, da gledamo naprej. Ne nagibajmo brade in ne gledamo v tla (ali v mobilni telefon), ampak uprimo svoj pogled od 10 do 20 metrov pred seboj. Če hodimo po terenu, kjer so mogoče nepredvidene ovire, na primer po gozdu, spustimo le oči, ne glave. Pokončna glava zmanjša verjetnost bolečine v vratu. Drug nasvet je, da hodimo pokončno. Ramena naj bodo poravnana s telesom, ne nagnjena naprej ali nazaj, zadnjica naj bo napeta. Če je naše telo tako poravnano, bi lahko videli navidezno ravno črto od ušesa skozi ramo do kolka, kolena in gležnja, če bi gledali s strani.

Koraki naj bodo ravno prav dolgi, telo enakomerno obremenjeno.

Hodimo pokončno, ramena naj bodo poravnana s telesom, zadnjica napeta. FOTO: David Madison/Getty Images

Pomembno vlogo imajo tudi roke. »Upognite roke s položajem komolcev blizu 90 stopinj in pustite, da zanihajo v višini pasu. Prsti naj bodo zviti, vendar ne stisnjeni v pest,« svetujejo strokovnjaki. Našemu koraku bosta dala moč gibanje v bokih in pravilna drža stopal, ta naj bodo postavljena tako, da je korak čim bolj prožen, nihaj s pete na prste. Koraki naj bodo ravno prav dolgi, predolgi nas lahko hitro vržejo iz ravnotežja. Telo naj bo enakomerno obremenjeno; obremenitev na hrbtu ali ramenih bo vplivala na držo s potiskom trupa naprej. Nahrbtnik, ki enakomerno porazdeli težo, je najboljša izbira za prenašanje predmetov. Če imamo torbo, jo vsakih nekaj minut prenesemo z ene rame na drugo.