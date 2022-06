Vračanje po možganski kapi

Ko poči v glavi, drugi del. Načrtovano in redno ukvarjanje z umom in telesom ima pomemben vpliv na duševno počutje, stanje motiviranosti za življenje in nadaljnje delo ter preprečevanje zahtevnejših duševnih stanj.

Okrevanje po možganski kapi lahko v nekaterih primerih prinese tudi dolgotrajno ležanje – sama pasivnost oz. odsotnost obremenitve pa ima lahko poleg bolezni nevarne posledice: mišična masa se opazno zmanjša, poslabša se sposobnost ohranjanja ravnotežja na nogah, zmanjša se moč dihalnih mišic ter mišic, ki skrbijo za vzravnan trup in ustrezen položaj medenice, prav tako lahko vpliva na poslabšanje miselnih procesov. Preberite na Polet.si