Vonji, ki zdravijo

Nos je čutilo, ki pošilja impulze naravnost v možgane. Limbični sistem, ki skrbi za čustva, takoj sproži občutke, povezane z informacijo o vonju, kar se zgodi brez našega nadzora. V možganih se tako samodejno sprožijo občutja veselja ali sprostitve. Eterična olja niso poceni. Za eno kapljico namreč potrebujemo ducate limon ali cvetne lističe 30 vrtnic. Olja shranjujemo v temnih stekleničkah in jih hranimo v omari, najbolje na sobni temperaturi, nikakor ne v hladilniku.

Vonji za dušo

Če ste obupani in depresivni, uporabite ylang ylang, ki spodbuja veselje in vas pomiri brez občutka zaspanosti. Tri kapljice olja zmešajte z jedilno žlico gela za prhanje nevtralnega vonja. Pustite delovati pol minute, preden gel sperete s telesa pod prho.

Že kapljica eteričnega olja lahko spodbudi razpoloženje, pomaga tudi pri zdravstvenih nevšečnostih. FOTO: Guliver/Thinkstock

Ob negativnih dogodkih vas dvigne muškatna kadulja, ki prinaša čustveno stabilnost v času krize. Kapljico zmešajte z žlico olja šentjanževke. Vmasirajte po trebuhu, pokrijte s toplo brisačo in pustite delovati 10 minut.

Olje grenivke spodbuja dobro voljo in vedrejši pogled na svet. Poleg tega študije dokazujejo, da so ženske, ki dišijo po grenivki, videti šest let mlajše od drugih. Za zdravilni parfum 12 kapljic zmešajte s 25 ml vodke.



Proti živčnosti in nespečnosti pomaga sivka, njen pomirjajoči učinek je že dolgo znanstveno dokazan. Olje lahko nanesete na blazino pred spanjem. Pozor: sivkino olje vedno uporabljamo nerazredčeno!

Vonji za telo

Bela jelka odlično pomaga pri bolečinah zaradi revmatskih vnetij, pravijo ji kar aromaterapevtski kortizol. Kot pršilo za prostor 15 kapljic zmešajte s 25 ml vodke. Prostore popršite večkrat na dan.

Pri herpesu in bradavicah pomaga limonina mirta. Tri kapljice olja zmešajte z 10 ml olja šentjanževke. Zvečer in zjutraj nanesite na prizadeto mesto.



Cedra ponuja podporo pri težkih kroničnih boleznih, npr. raku. Njen vonj krepi telo in duha ter umirja pulz. Tri ure večkrat vdihujte dve kapljici olja, nakapljani na papirnato brisačo.



Rešitev proti nevrodermitisu in luskavici je šaronska narcisa. Dišeče olje te sredozemske rastline deluje kot obliž za kožo ter ustavi srbečico. Kapljico olja vmešajte v 30 g nevtralne kremne osnove in z njo mažite prizadeta mesta.



Hormonsko neravnovesje vzpostavlja geranija. Pomaga pri ženskih težavah z neplodnostjo, PMS, menopavzi. Do 10 kapljic nakapajte v primerno toplo kopel.





Vanilja sprošča napete mišice, sivka odganja živčnost in nespečnost. FOTO: Guliver/Thinkstock

Otrokom komarčkov čaj pomaga pri bolečinah v trebuhu, za odrasle pa je odlično njegovo olje. Dve kapljici zmešamo z žlico olja šentjanževke, zmasiramo trebuh in pokrijemo s toplo brisačo. Pustimo delovati 10 minut.Vanilja sprošča napete mišice, poleg tega njen vonj spodbuja nastajanje hormona sreče. Tri kapljice zmešamo z 10 ml olja šentjanževke. Z njim zmasiramo boleče dele in jih povijemo s šalom.Avstralska študija je pokazala, da je olje čajevca prav tako učinkovito v boju z bakterijami pri aknah kot agresivna zdravila. Kot tonik za obraz 50 ml vodke zmešamo s 6 kapljicami olja. Po čiščenju obraza zvečer in zjutraj z vato nanesemo na prizadeta mesta.Prehlad omili beli čajevec. Tako otroci kot občutljivi odrasli ga dobro prenašajo. Pomaga pri dihanju in prinaša občutek svežine. Nekaj kapljic nakapljamo v posodo z vodo in inhaliramo. Lahko si tudi položimo na čelo v tekočino namočeno brisačo.Študije so pokazale, da olje poprove mete deluje bolje kot protibolečinske tablete. Dvajset kapljic zmešajte z vodko in vsakih 10 minut nanesite na čelo in vrat.