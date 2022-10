Voda, kot je ne smemo piti

Če obstaja magija na tem planetu, je v vodi, pravijo, in nič ni mehkejšega ali prožnejšega od vode, vendar se ji nič ne more upreti.

BPA je okrajšava za kemikalijo bisfenol A. Ta se uporablja za izdelavo številnih izdelkov, vključno s steklenicami za vodo. Toda raziskave kažejo, da lahko BPA pride v hrano in pijačo. Obstaja tudi zaskrbljenost, da lahko prevelika izpostavljenost povzroči prirojene napake pri otrocih. Potrebnih bo več raziskav, vendar strokovnjaki menijo, da ima kemikalija lahko slabo vlogo pri nekaterih zdravstvenih stanjih. Sem spadajo visok krvni tlak, hormonsko neravnovesje, sladkorna bolezen tipa 2 in bolezni srca in ožilja. Odločite se za steklenice za vodo, na katerih piše, da ne vsebujejo BPA ali so izdelane iz stekla ali nerjavečega jekla. Preberite na Polet.si