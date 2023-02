Vneto žrelo: ostri robovi okrepijo bolečino

Močno neprijetno je, ko imamo vneto žrelo, tako peče in boli, da težko govorimo, kaj šele požiramo. A je treba kljub temu veliko piti, da se sluznica vlaži, najbolje čaje, po možnosti z medom, prija tudi kokošja juha, naravnost blagodejen je lahko sladoled. Toda seznam koristnih ne gre v nedogled, z nekatero hrano in pijačo lahko stanje še poslabšamo, bolečine okrepimo.

Čaj je super izbira, a ne sme biti (pre)vroč. FOTO: Eternalcreative/Getty Images

Hrustljavi prigrizki so taki in lahko še dodatno dražijo žrelo ter povzročijo še več nelagodja. Ostri robovi, groba tekstura takih živil so kot šivanka ali britev. Ne le (nezdravi) hrustljavi prigrizki, podobno bo občutiti tudi na primer zdravo korenje, orehe ali zeleno, tudi kruh s trdo skorjico, zato raje izberemo mehko hrano.

Grgranje morske vode ublaži bolečino, a popolnoma drugače deluje preslana hrana.

Omenili smo čaj in kokošjo juho; slednja ne poskrbi le za potrebno tekočino, pač pa tudi hranila, a pomembno je, da ne pijemo oziroma jemo (pre)vročih jedi. Čeprav se nam zdi, da nam, potem ko pogoltnemo nekaj vročega, malo odleže, vročina bolečino še okrepi, obenem pa poškoduje vneto tkivo. Počakajte torej, da se juha ali čaj ohladi na za pitje primerno temperaturo. Nikakor se posežemo po alkoholu, zaradi njega nas lahko v žrelu še bolj peče; poleg tega lahko zaradi alkohola dehidriramo, to pa bolniku z vnetim žrelom nikakor ne koristi. Popili naj ne bi niti preveč kave.

Izberemo mehko in ne prevročo hrano.

Citrusi vsebujejo veliko vitamina C, ki ga organizem potrebuje v boju s povzročitelji bolezni, razmišljamo med lupljenjem pomaranče, mandarine. A če je žrelo močno vneto in požiranje oteženo, ga bomo z uživanjem agrumov še dodatno nadražili; niti sveže stisnjeni sadni sokovi, denimo limonada, niso boljši, če so prekisli. Dokler bolečina ne mine, se kislim živilom (seveda kisu, tudi zelju in paradižniku), ki niso prijatelji vnetega žrela, raje izogibamo. Prav tako preveč ostrim začimbam, na primer čiliju in popru, ki bodo že tako razbolelo žrelo še dodatno nadražile. Grgranje morske vode ublaži bolečino, a popolnoma drugače deluje preslana hrana: sol bo še okrepila težave.

S sveže stisnjenimi sokovi počakajmo, da najhujša bolečina mine. FOTO: Letterberry/Getty Images