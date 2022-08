Vnetje zaradi slušalk

Sluh, eden od petih človeških čutov, ne more dobro delovati, če redno ne skrbimo za nego ušes. Treba jih je ustrezno negovati in paziti, da jih ne poškodujemo pri čiščenju, odstranjevanju ušesnega masla. Pri uporabi vatiranih palčk je zato dobro biti previden, saj si lahko sicer povzročimo težave: namesto da bi ušesno maslo spravili iz sluhovoda, ga potisnemo vanj. Če smo pregrobi, lahko s palčkami ranimo steno sluhovoda, zato postane dovzetnejši za okužbe. Strokovnjaki svetujejo drugačno čiščenje ušes: uporabimo vlažno krpo in prst, kazalec ali mezinec, in tako odstranimo odvečno ušesno maslo. Nikoli ne uporabljamo ozkega in dolgega predmeta, saj si lahko poškodujemo bobnič!

Z vatiranimi palčkami si lahko povzročimo precej težav. FOTO: Maska82, Getty Images

Ko vam poka v ušesih

Vsak si zastavi vprašanje, kako pogosto naj si umiva ušesa oziroma odstranjuje maslo? Odgovor na to vprašanje je odvisen od tega, koliko masla se vam nabira. Če ga ni veliko oziroma gre za normalne količine, potem se, svetujejo strokovnjaki, po vsakem tuširanju le s krpo ali brisačo narahlo obrišite po zunanjem delu. Če ga je več kot običajno, pa strokovnjaki pojasnjujejo, da je to lahko posledica nekaterih dejavnikov, ki povzročajo nenehno draženje sluhovoda. Morda ste ga z vatiranimi palčkami preveč ranili, morda gre za posledico različnih onesnaževalcev iz okolja ali celo prepogosto uporabo slušalk, ki onemogoča normalno izločanje ušesnega masla. To postaja vse bolj kompaktno, se težje izloča in lahko celo povzroči vnetje. Pomembno je, da slušalke pri pogosti rabi redno razkužujemo.

Če slabše slišite, ne odlašajte s slušnim aparatom. FOTO: Alexraths, Getty Images

​Znaki, da se vam kopiči več masla kot običajno, so zvonjenje ali pokanje v ušesih, občutek, kot da slišite skozi tunel, in občutek polnosti ter bolečina v ušesu ali bolečina brez okužbe. Če takšno stanje vztraja dlje, je treba obiskati zdravnika, ki bo znal pojasniti, v čem bi lahko bila težava. Kar se tiče nege, pa le enkrat ali dvakrat na teden pri čiščenju uporabljajte toplo vodo ali pa denimo kapljice za ušesa. Pri čemer pazite, da ne boste sluhovoda preveč izsušili, saj se lahko tudi vname.

Po ušesih ne šarimo z vatiranimi palčkami, saj si lahko poškodujemo sluhovod.

Nevaren hrup

Da bodo ušesa res zdrava, je treba poleg nege skrbeti tudi za izogibanje hrupu. Počasno izgubljanje sluha v starosti je velikokrat posledica dolgih let bivanja v hrupnem okolju. Strokovnjaki priporočajo, da si predvsem v hrupnih delovnih prostorih v ušesa namestite ušesne čepke. Pri poslušanju glasbe s slušalkami upoštevajte pravilo 60-60: ne poslušajte glasbe z več kot 60-odstotno glasnostjo več kot 60 minut na dan.

Slušni aparat osebi z okvaro sluha omogoča normalno življenje in delo.

Če opažate, da vam peša sluh, nikar ne odlašajte z obiskom zdravnika. Težavo lahko pomaga odpraviti slušni aparat. Ta je, pojasnjujejo na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS), dragocen medicinskotehnični pripomoček, ki osebi z okvaro sluha omogoča normalno življenje in delo.