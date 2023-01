Vnetja se rada ponavljajo, preventiva je zelo pomembna

Mnogi pravijo, da je vnetje srednjega ušesa pri otroku prava nočna mora tako za starše kot za malega bolnika, bolečina, eden od značilnih simptomov, je pač običajno zelo huda. Pri najmlajših so takšne težave pogostejše kot pri odraslih, saj še nimajo utrjenega imunskega sistema, evstahijeva cev pa je pri njih kratka, široka in leži bolj vodoravno. Do tretjega leta starosti ima vsaj enkrat vnetje ušesa do 80 odstotkov otrok, kažejo podatki. Poleg bolečine vnetje spremljajo povišana telesna temperatura, slabši sluh, občutek zamašenega ušesa ali šumenje ter gnojni izcedek ob predrtju bobniča.

Bolečina je značilen simptom. FOTO: Jun, Getty Images

Pa seveda razdražljivost in nejevolja, včasih tudi prebavne težave, vnetje srednjega ušesa pa gre pogosto z roko v roki z znaki prehladnih obolenj, kot so zamašen nos, boleče žrelo in kašelj. Vnetja so pogosto bakterijskega izvora, zato ne omahujemo z obiskom pri zdravniku, ki bo predpisal tudi antibiotično zdravljenje: zanemarjanje težave namreč lahko trajno poškoduje sluh! Pri tem je priporočljivo tudi redno spiranje nosu s fiziološko raztopino, po potrebi otroku pomagamo še z zdravili za zniževanje telesne temperature in lajšanje bolečine.

Včasih je smiselno cepljenje proti pnevmokoknim okužbam.

Preventivni ukrepi

Vnetja se lahko tudi ponavljajo, sploh v mlajši dobi, zato je preventiva zelo pomembna. Predvsem v obdobju prehladnih obolenj skrbimo za prehodnost nosu, zato otroka naučimo rednega in pravilnega izpihovanja ter izpiranja s fiziološko raztopino. V mrzlem vremenu in ob vetru naj otroci nosijo kapo ali trak, če so prehlajeni, pa naj ne obiskujejo šole ali vrtca. Ne izpostavljamo ga cigaretnemu dimu, v sluhovod mu ničesar ne vlivamo. Ne uporabljamo vatiranih paličic, predvsem pa z njimi ne drezamo v sluhovod!

Z obiskom pri zdravniku ne gre odlašati. FOTO: Andreypopov, Getty Images

Ob ponavljajočih se okužbah je smiseln pogovor s pediatrom glede morebitnega cepljenja proti pnevmokoknim okužbam, med katere spada tudi vnetje srednjega ušesa.