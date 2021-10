Vnetja se lahko ponavljajo

Sinusi so votlinice oziroma majhni zračni prostorčki v lobanji za nosom, očmi in lici. Razširjajo se v nos, da lahko zrak normalno kroži in odteka sluz, med okužbo in oteklino tkiv v nosu in zgornjih dihalnih poteh, na primer zaradi prehlada, pa se lahko ozek prehod med sinusi in nosom zamaši. Takrat sluz iz njih ne more odtekati, zaradi česar se poveča tlak v sinusih, to pa povzroča bolečine v glavi, licih in zgornjih zobeh. V zastali sluzi se rade razmnožujejo bakterije, zato se včasih lahko razvije vnetje.

Pozimi povzročajo več težav

Za zamašitev je najpogosteje kriv prehlad. FOTO: Tero Vesalainen/Getty Images

»Prehlad je najbolj pogosta oblika zamašitve sinusov, ki se pozneje lahko razvije v vnetje oziroma sinusitis. Poznamo akutni sinusitis, ki traja do 4 tedne, subakutni, ki traja od 4 do 12 tednov, in kronični sinusitis, ki traja več kot 12 tednov, pogosto je potrebna celo operacija,« pojasnjuje, dr. med., spec. pediatrije iz Medicinskega centra Barsos. »Vnetje, ki se lahko razvije po prehladu, je nevarno, ko traja več kot deset ali štirinajst dni, obenem pa ga spremljajo hudi glavoboli, povišana telesna temperatura, v najhujših primerih celo spremembe vida. Dokler simptomi niso prehudi, jih lahko sami zdravimo tako, da večkrat na dan uporabimo topel obkladek za obraz, pijemo veliko tekočine, vdihujemo vodno paro (vsaj od dva- do štirikrat na dan), uporabljamo vlažilnike prostorov in fiziološko raztopino, se izogibamo dimu in temperaturnim ekstremom. Če samozdravljenje ne pomaga, se priporoča obisk pri zdravniku, da bo ovrednotil, za kakšno obliko sinusitisa gre, in predpisal ustrezno terapijo. V primeru bakterijskega sinusitisa je treba predpisati antibiotik, pri sumu na alergijsko obliko pa obisk pri specialistu alergologu.«

Znaki so hudi glavoboli, povišana telesna temperatura in celo spremembe vida.

Kljub zdravljenju pa se lahko vnetja ponavljajo, po nekaterih podatkih je namreč lahko sinusitis posledica motnje imunskega sistema, povzročajo jih glivice in plesni, stalno prisotne v zraku, nadaljuje sogovornica: »Zaradi pogostega vdihovanja teh ima veliko ljudi glivice prisotne tudi v sluznici sinusov. Poudariti velja, da med bolj ogrožene skupine štejemo osebe s cistično fibrozo, otroke, ki obiskujejo vrtec, kadilce ter imunsko oslabele osebe.« Sinuse pa je vsekakor smiselno in mogoče obvarovati pred vnetji z učinkovito preventivo. Najprej poskrbimo za dobro odpornost in se tako otresamo prehladnih obolenj: »Svetujem veliko sadja in zelenjave, ki vsebuje antioksidante in druge snovi, ki izboljšujejo imunski sistem. Obenem se je priporočljivo izogibati stresu. Seveda ne pozabite na redno higieno, še posebno na umivanje in razkuževanje rok po stiku z drugimi ljudmi ali površin na javnih krajih. Če se bolezen kljub temu pojavi, je nujno ukrepanje takoj ob nastopu težav.«

Preventivni nasveti veljajo predvsem v jesensko-zimskem obdobju, ko preživimo več časa v zaprtih prostorih in smo bolj izpostavljeni širjenju virusov in bakterij, sklene sogovornica: »Manj se tudi gibamo na svežem zraku. V večini prostore ogrevamo, kar omogoča odlično gojišče bakterij in virusov, in zato smo pozimi na splošno bolj izpostavljeni omenjenim dejavnikom, ki ogrožajo sinuse.«