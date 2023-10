Vlaženje prostorov lajša dihanje

Sinusi so povezan sistem večjih in manjših votlih prostorov v lobanji. So v ličnicah, v spodnjem srednjem delu čela, med očmi in v kosteh za nosom. Obloženi so z mehkim rožnatim tkivom, sluznico, in so običajno prazni. V njih najdemo le tanek sloj sluzi. Strokovnjaki ne znajo pojasniti, zakaj imamo sinuse, so pa ti krivi za marsikatero težavo v predelu glave.

Lahko so vzrok glavobolov, težav z očmi in vidom, ušesi in sluhom ter zobmi in čeljustjo. Vplivajo lahko tudi na voh in občutek za okuse. Zaradi sinusitisa imamo lahko težave s koncentracijo, povzroča tudi splošno slabo duševno počutje: ljudje s kroničnim sinusitisom so pogosteje depresivni in anksiozni v primerjavi s tistimi, ki ga nimajo, kažejo raziskave.

Ponavljajoče se in kronično vnetje zahteva posvet s specialistom. FOTO: G-stockstudio, Getty Images

Akutni in kronični

Vnetje sinusov ali sinusitis se pogosto pojavi po prehladu ali gripi. Simptomi vključujejo bolečino, zatekanje in občutljivost okoli lic oči in čela, zamašen nos ter rumen ali zelen izcedek iz nosu in zmanjšano sposobnost vonjanja pa tudi glavobol, povišano telesno temperaturo, zobobol in zadah. Sinusitis je običajno (ne pa vedno) virusnega izvora in traja kakih 10 dni, bakterijski do dva tedna; lahko pa postane kroničen. Ponavljajoče se in kronično vnetje sinusov zahteva posvet s specialistom.

Ob blažji obliki si pomagamo sami.

Pomagamo si sami

Ob sinusitisu si lahko vsaj v začetku pomagamo z domačimi sredstvi, denimo z vlaženjem zraka v prostorih, v katerih živimo in delamo. Pomaga tudi izpiranje nosu s fiziološko raztopino ali slano vodo. Nekajkrat na dan položite na obraz ožeto brisačo, ki ste jo prej namočili v topli vodi. Spiti je treba vsaj dva litra toplih napitkov.

Pomagamo si s kapljicami in izpiranjem nosu s fiziološko raztopino. FOTO: Eternalcreative, Getty Images

Ker slab zrak stanje še poslabša, se izogibajte zakajenim prostorom in raznim hlapom in vonjavam, ki jih puščajo za seboj čistilna sredstva ali osvežilniki prostora z izjemo naravnih eteričnih olj. V lekarni lahko kupite dekongestive (v obliki pršil za nos ali tablet), ki zmanjšajo otekanje nosu in tako olajšajo zamašenost in pritisk v sinusih. Sredstva za lajšanje bolečin in protivnetna zdravila pomagajo ublažiti bolečino, ki jo povzroča pritisk v sinusih.

Če samopomoč ne pomaga, je smiselno obiskati zdravnika, ki nam bo, če je sinusitis bakterijski, predpisal antibiotike.

Pri pogostem vnetju sinusov se je smiselno potruditi, da bodo možnosti za ponovitev čim manjše. To lahko storite z zdravim življenjskim slogom in utrjevanjem odpornosti, ki vključuje tudi uživanje čim več sadja in zelenjave ter gibanje, zlasti na zraku.

Kadar zdravila ne pomagajo, osebni zdravnik napoti na obisk specialista. Možno je, da boste morali na operacijo sinusov, kjer vam bodo odstranili polipe ali zabrazgotinjeno tkivo oziroma druge vzroke, ki povzročajo težave.