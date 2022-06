Vitaminska voda za lažje premagovanje visokih temperatur

Pred vrati je poletje, ko se bodo temperature povzpele nad 30 stopinj Celzija. Da bi bili vroči poletni dnevi znosnejši, razkrivamo recept za osvežujočo ter okusno vitaminsko vodo, ki bo telo navdala tudi s pravim odmerkom vitaminov.

Sestavine

dve skodelici borovnic (ena skodelica tehta 240 gramov)

dve olupljeni in na rezine narezani pomaranči

240 gramov jagod

ena olupljena, na rezine narezana limona

ena velika, na rezine narezana kumara

nekaj listkov bazilike

trije litri vode

Priprava

Vse naštete sestavine stresite v vodo in vse skupaj čez noč pustite v hladilniku.

Vodo pijte večkrat na dan.

Učinki

Citrusi spodbujajo izločanje strupenih snovi iz telesa, borovnice in jagode so odličen vir antioksidantov, bazilika uravnava krvni sladkor, kumara telesu zagotavlja svojevrstno osvežitev.

Nasvet

Tako imenovane vitaminske vode so sijajen vir tekočine, vitaminov in mineralov. Če vam omenjena kombinacija ni všeč, lahko sestavine prilagajate svojemu okusu. Baziliko lahko nadomestite z meto ali meliso, limono z limeto, borovnice in jagode pa z malinami in robidami.