Vitamini za zdravo jesen, da nam sezonski virusi ne bodo prišli do živega

Krajši dnevi, nižje temperature in bolj deževno vreme so pogosto stalnica jesenskih dni. Vse bolj se zadržujemo v notranjosti, pogosteje prihajamo v kontakt z drugimi ljudmi in smo tako bolj dovzetni za okužbe z respiratornimi virusi.

Jejmo s cinkom bogata živila. FOTO: Bit245/Getty Images

Zato je pomembno, da se na to vnaprej pripravimo, okrepimo imunski sistem. Vitamin C in cink se pri tem izkažeta kot najboljši izbiri. Prvega, ki mu pravijo kar kralj med vitamini, v telo vnesemo z uživanjem citrusov, s svežo papriko, hrenom, zeljem, kivijem ter šipkom, iz katerega si skuhamo čaj in mu dodamo žličko medu. Za cink, kot razložijo na nacionalnem portalu o hrani in prehrani prehrana.si, velja, da je nujno potreben element, ki je med drugim pomemben za normalno delovanje imunskega sistema. »Bogat vir cinka so ostrige, meso, morski sadeži, stročnice, oreški in razna semena,« navajajo.

30 minut na dan minimalno posvetite rekreaciji.

Imunski sistem še dodatno okrepimo z uživanjem živil, bogatih z maščobnimi kislinami omega-3, in sicer rib, avokada, lanenih semen in orehov. Zelo pomemben je vitamin E; v telo ga boste vnesli z mandlji, sončničnim oljem, lešniki, orehi in oljem pšeničnih kalčkov. Vitamin B6, navajajo na portalu, kot koencim sodeluje pri presnovi beljakovin, pomemben je pri presnovi ogljikovih hidratov in maščob, vpliva na funkcije živčnega sistema, imunsko odpornost, sintezo hemoglobina in razvoj možganov v maternici in zgodnjem otroštvu. Dobri viri so perutnina, svinjina, ribe, nekatere vrste zelenjave z visoko vsebnostjo škroba, gomoljnice, krompir, mlečni izdelki, banane. Ne pozabimo na vitamina A in D: prvega najdemo v korenju, sladkem krompirju, bučah, čiliju, paradižniku, rdeči čebuli, špinači, marelicah in mangu, drugega v ribah, mleku, pomarančnem soku in žitaricah.

Vsak dan na sprehod. FOTO: Foto: Jure Eržen

Če je le mogoče, se izogibamo predelani hrani in živilom, bogatim s sladkorjem in nasičenimi maščobami.

Gibanje in spanec

Za dobro pripravo na jesenske in zimske dni je treba skrbeti tudi z redno telesno aktivnostjo. Vsak dan, naj bo zunaj še tako sivo, se vsaj za pol ure odpravimo na sprehod. Seveda lahko zavijemo tudi v fitnes ali na plavanje v enega od zaprtih bazenov. Z rednim gibanjem bomo poskrbeli, da se nam ne bodo nabirali kilogrami, po drugi strani pa se bo telo lažje borilo proti virusom. Ne pozabimo na počitek, saj telo potrebuje čas za regeneracijo: spanec naj bo dovolj dolg in seveda kakovosten.

Tudi jeseni vsak dan spijte veliko tekočine, najbolje vode.

Ne nazadnje: zadosten vnos tekočine. Jeseni v primerjavi z vročimi poletnimi dnevi morda res ne občutimo toliko žeje, a telo potrebuje tekočino. Vsak dan spijemo vsaj liter vode ali nesladkanega čaja. Ne posegamo po alkoholu, s sladkorjem bogate brezalkoholne pijače pa črtamo z nakupovalnega seznama.