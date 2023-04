Vitamini v službi lepote

Vitamine potrebujemo za zdravje, vitalnost, tudi lepoto, saj ohranjajo kožo lepo. Po blagodejnem učinku na kožo izstopa vitamin B3, niacinamid, ki med drugim preprečuje znake staranja, pomirja razdraženost in zagotavlja zadostno hidracijo, oži pore; s tem vitaminom si pomagamo pri mozoljih, pigmentnih madežih, tudi pordeli koži zaradi sonca. Provitamin B5 uporabljamo pri poškodbah kože, kot so praske, opekline, pa tudi v primeru pordelosti, vzdraženosti; krepi naravno obrambo kože pred infekcijami, poskrbi, da koža ostaja navlažena, zdrava, mehka, torej izboljšuje njen videz in upočasnjuje nastanek gub.

Da bo lepa in zdrava. FOTO: Milena Shehovtsova, Getty Images

Nikakor ne moremo mimo vitamina C, ki ga zlasti čislamo kot gradnika imunskega sistema; sodeluje tudi pri nastanku kolagena, ki je pomemben za žile, kosti, zobe pa tudi kožo. Varuje jo pred škodljivimi vplivi iz okolja, kot je na primer onesnaženost, in preprečuje njeno prezgodnje staranje in tudi utrujenost; kožo krepi, ji zagotavlja lesk in poskrbi za enakomeren ten. Učinkovit je tudi pri obarvanosti, tudi tisti, ki jo povzroča melazma.

Večino jih pridobimo s hrano. FOTO: Oksanakiian, Getty Images

Ustrezna prehrana

A-vitamin velja za eno najučinkovitejših sestavin za nego kože; na voljo je v številnih oblikah, najbolj znan je retinol. Pomaga ohranjati napeto kožo, povečuje njeno elastičnost, izboljšuje sposobnost zadrževanja vode v koži, izboljšuje prekrvitev, zgladi manjše gubice, zmanjšuje tudi pigmentacijske spremembe na koži in pomaga pri celjenju ranic, obenem je močan v boju proti mozoljem in aknam.

Vitamin E je že dolgo pomembna sestavina v kozmetični industriji: izboljšuje navlaženost kože, povečuje njeno elastičnost ter preprečuje staranje, varuje jo pred škodo, ki jo lahko povzroči sonce, če se mu izpostavljamo brez zaščite; D-vitamin, sončni vitamin, je odličen antioksidant, ki ščiti pred prostimi radikali ter pomaga lajšati razdraženo kožo in vnetja, koristi tudi pri psoriazi.

Zadostno količino vitaminov telesu in koži preskrbimo z ustrezno prehrano: jemo zeleno listnato zelenjavo, kot je špinača, jajca, avokado, oljčno olje, če naštejemo le nekaj živil. Odveč pa ne bodo niti kozmetični pripravki, kreme, serumi. Slednji vsebujejo več aktivnih sestavin, poleg tega jih uporabljamo glede na specifične potrebe.