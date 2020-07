Vitamin za močnejši libido

Sonce, lahka oblačila, plaža, okusne pijače, dolge zabave, morje. Poleti vse spominja na vroče zapeljevanje in prav takšen seks. Vendar to niso edini razlogi, da je to najbolj vroč letni čas. Kajti za tem tiči tudi znanstvena razlaga. Vitamin D Študije so pokazale, da količina vitamina D v telesu še kako vpliva na libido. Natančneje: če ga je dovolj, je spolna sla višja. In kadar ga je premalo, logično, nižja. Prav poleti je tega vitamina, ki v koži nastaja pod vplivom sončnih žarkov, največ.

Ker primerna količina vitamina D spodbuja nastajanje spolnih hormonov, testosterona in estrogena, spodbudno vpliva na spolno slo.



Za primerno količino vitamina D je dovolj deset minutno izpostavljanje soncu brez zaščitne kreme. Naj obsije obraz in podlaktnice ter v postelji bo (še) živahnejše.