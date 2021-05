Vitamin, ki zavira staranje, skrbi za zdravje srca in izboljšuje razpoloženje

Folna kislina ali vitamin B9 je za zdravje pomemben. Njegove učinke so strokovnjaki prvič izpostavili leta 1926, vse od tedaj je predmet številnih študiji in raziskav. Kaj vse zmore Vitamin B9 ali folna kislina je snov, ki vpliva na presnovne procese v telesu, sodeluje pri nastajanju novih celic, ključna je za tvorjenje celic imunskega sistema in je zato nepogrešljiva za dobro zdravje ter med drugim preprečuje prezgodnje staranje. Prav tako vpliva na pravilno delovanje ženskih reproduktivnih organov in na razvoj zarodka ter je zato obvezen dodatek prehrani nosečnic ter tudi žensk, ki so že dopolnile 40 let.



Ob vsem navedenem je namreč folna kislina nepogrešljiva za tvorjenje rdečih krvnih telesc in normalno delovanje možganov, pomembna je za čustveno in duševno zdravje, preprečuje utrujenost, nespečnost in depresijo. Tudi za zdravo srce Nedavne študije so pokazale še, da je ta vitamin pomemben z vidika zdravja srca in spodbuja dotok kisika ter drugih hranljivih snovi v vse telesne organe. Zelena zelenjava in fižol Vitamina B9 telo ne more tvoriti samo, zato je pomembno, da ga s prehrano zaužijemo dovolj. Z njim bogata živila so špinača, temna listnata zelenjava, fižol, soja, jetra, kvas, cela žita, pšenični kalčki, mleko tudi limona.



Strokovnjaki priporočajo, da mora dnevni vnos folne kisline znašati 400 mikrogramov, med nosečnostjo se ta količina poveča na 600 mikrogramov na dan.

