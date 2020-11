Vitamin, ki lahko varuje pred koronavirusom

Več vitamina D, manj covida

SUHADOLNIK JOžE Prof. dr. Marija Pfeifer opozarja, da je v tej jeseni, zaznamovani s koronavirusom, priporočljivo jemati D-vitamin. FOTO: Jože Suhadolnik

70 odstotkov manj okužb dihal

Najnovejše študije so namreč pokazale, da obstaja povezava med nizko ravnijo tega vitamina in pogostejšim zbolevanjem ter hujšim potekom oziroma slabimi izidi covida-19.

V Sloveniji smo podhranjeni

manjše je tveganje za akutno okužbo dihal, če imamo dovolj vitamina D v telesu.

Kako dosežemo optimalno raven?

Uživamo ga vsak dan

Večina smernic priporoča od 1000 do 2000 enot vitamina D na dan, a glede na našo najverjetnejšo podhranjenost s tem vitaminom in glede na to, da vstopamo v zimski čas, ko ni več učinkovitih sončnih žarkov, je najbolj priporočljivo, če normalno prehranjene osebe jemljejo en do dva meseca najmanj 2000 enot na dan, zgornja dovoljena meja je 4000 enot na dan. Potem lahko preidejo na 1000 enot na dan. Nosečnicam se priporoča redno jemanje 2000 enot na dan. Debelejše osebe oziroma tiste z indeksom telesne mase, višjim kot 25 kg/m2, pa naj trajno jemljejo dvojni odmerek.

Ves svet je v primežu novega koronavirusa in pandemija v teh dneh dosega vrhunec za vrhuncem. Medtem ko se virus širi z nesluteno hitrostjo med ljudmi, zdravstveni sistemi pa so rekordno obremenjeni, se znanstveniki trudijo najti rešitev. Edino upanje za dokončno ustavitev širjenja je cepivo, vendar morda obstajajo tudi druge poti.Kot zatrjuje endokrinologinja prof. dr., predsednica Združenja endokrinologov Slovenije pri Slovenskem zdravniškem društvu in nekdanja strokovna direktorica Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, bi lahko na zmanjšanje okužb z novim koronavirusom in na zmanjšanje hudega poteka bolezni vplivali z jemanjem vitamina D, ki nastaja v koži pod vplivom sončnih žarkov.Najnovejše študije so namreč pokazale, da obstaja povezava med nizko ravnijo tega vitamina in pogostejšim zbolevanjem ter hujšim potekom oziroma slabimi izidi covida-19. »Vzročne povezave te študije še ne dokazujejo, vendar lahko z veliko gotovostjo trdimo, da ta obstaja, kar bodo lahko dokazale številne raziskave, ki še potekajo. Nedavno je bila objavljena prva taka raziskavakjer so naključno izbranim 50 bolnikom s covid pljučnico dajali relativno visoke odmerke vitamina D, 26 bolnikom pa ne.Polovica slednjih je potrebovala umetno predihavanje v enoti intenzivne terapije, dva sta umrla. V skupini, ki je prejemala vitamin D, pa je potreboval premestitev v intenzivno enoto le en bolnik, nihče ni umrl. Vitamin D naj bi pri bolnikih z virusnimi okužbami dihal namreč umiril pretirano vnetje v pljučih (citokinski vihar), ki je tako pogubno za nekatere bolnike s covidom-19,« razloži prof. dr. Pfeiferjeva.Če povezava med ugodnim delovanjem vitamina D na zmanjšanje tveganja za obolevnost s covidom-19 še nima dovolj trdnih znanstvenih dokazov, pa je nesporno in znanstveno dejstvo, da vitamin D poleg klasičnih in že dolgo znanih učinkov na kosti in mišice povečuje tudi prirojeno imunost oziroma naravno odpornost proti vdirajočim virusom, bakterijam in glivam. Tako dokazano zmanjšuje zbolevanje za akutnimi okužbami dihal, kar je v teh dneh epidemije, ko si nihče od nas ne želi zboleti, tudi zelo pomembno.Leta 2019 objavljena krovna analiza 10.900 posameznih preiskovancev, vključenih v 25 različnih raziskav, ki so proučevale vpliv nadomeščanja vitamina D ali placeba (navideznega zdravila) na pojav akutnih okužb dihal, namreč prepričljivo dokazuje, da jemanje vitamina D zmanjšuje obolevanje za akutnimi okužbami dihal. »Pri preiskovancih, ki so imeli hudo pomanjkanje vitamina D, se je pojavnost akutnih okužb dihal po prejemanju vitamina D zmanjšala za 70 odstotkov, pri tistih z višjimi ravnmi pa za 25 odstotkov, če so ga prejemali vsak dan ali enkrat na teden,« še pove naša sogovornica.Prof. dr. Marija Pfeifer opozarja, da smo v Sloveniji tako močno podhranjeni z vitaminom D, da smo v tem prav na repu med evropskimi državami. Nedavna slovenska raziskava Inštituta za nutricionistiko na reprezentativnem vzorcu zdravih Slovencev, starih od 18 do 74 let, je pokazala, da se pozimi s pomanjkanjem D-vitamina spopada kar 80 odstotkov, s hudim pomanjkanjem pa kar 35 do 40 odstotkov sicer zdravih prebivalcev. Poudari še zanimivost, da so v nekaterih državah že davno ugotovili, kako pomemben je vitamin D za zdravje prebivalstva, zato ga dodajajo v hrano. Na Švedskem, na primer v mleko in mlečne izdelke ter žitarice, v ZDA tudi v pomarančni sok.Pri nas so predvsem ogroženi starejši ljudje, saj ga starejša koža med sončenjem ne proizvaja več dovolj. Najhuje je z oskrbovanci v domovih za starejše občane. Pilotna študija Inštituta za nutricionistiko je dokazala, da kar 84 odstotkov oskrbovancev trpi hudo pomanjkanje. »Bolniki z dolgotrajnim hudim pomanjkanjem vitamina D razvijejo bolezen mehkih kosti, rahitis pri otrocih in osteomalacijo pri odraslih, ki ju običajno spremlja mišična slabost, tako da težko hodijo po stopnicah in težko vstajajo iz sedečega položaja. Bolijo jih kosti in mišice, ob tem so tudi slabo odporni proti akutnim okužbam dihal,« opozarja naša sogovornica.V teh dneh, ko nam ne grozi samo koronavirus, ampak se začenja sezona vseh običajnih respiratornih obolenj, je zelo pomembno, da se nas čim več zaščiti pred jesenskimi in zimskimi okužbami dihal, saj bomo zmanjšali tveganje, da zbolimo in tako ne bomo obremenjevali našega zdravstvenega sistema. Prof. dr. Pfeiferjevo, ki je naša vrhunska strokovnjakinja za vitamin D, povprašamo še, kako je z odmerjanjem in ali obstajajo kakršni koli zadržki. Strokovnjakinja zagotovi, da je to neaktivni vitamin, kar pomeni, da nevarnosti predoziranja skorajda ni, saj ga telo aktivira le toliko, kolikor ga potrebuje.»D vitamin je zelo varno zdravilo. S priporočenimi odmerki se je nemogoče predozirati. Pri pomanjkanju je treba sprva celo jemati dvojne ali trojne odmerke vsaj mesec do dva in potem preiti na vzdrževalne odmerke,« je povedala.