Vitamin D je zelo pomemben, a veliko ljudi ga ima premalo

Poleti potrebe telesa po vitaminu D pokrijemo že s krajšo zmerno izpostavljenostjo soncu (roke in obraz med 11. in 16. uro trikrat na teden po 15 minut, a brez uporabe zaščitnega faktorja), zato mu rečemo tudi sončni vitamin, popolnoma drugače pa je jeseni in pozimi. Nacionalne raziskave kažejo, da okrog 80 % odraslih prebivalcev Slovenije v tem obdobju ni zadostno preskrbljenih z njim. Da bi opozorili na pomembnost vitamina D, so mu namenili dan, in sicer 2. november.

Človeško telo dnevno potrebuje 20 µg vitamina D.

D-vitamin je zelo pomemben za zdravje okostja in delovanje imunskega sistema. Ker v hladnejšem delu leta ni dovolj sonca in se zato ta pomembni vitamin ne tvori v koži, je potreben ustrezen prehranski vnos. Najpomembnejše vire predstavljajo živila živalskega izvora, denimo ribe, jajca. A večina Slovencev s prehrano ne pokrije potreb telesa po tem vitaminu, saj so z njim obogatena le redka živila: v povprečju ga na dan zaužijemo 3–4 mikrograme, zdravi odrasli pa ga potrebujejo vsaj 20 mikrogramov!

Jejmo veliko živil, ki vsebujejo sončni vitamin. FOTO: Bit245/Getty Images

Pomanjkanje se kaže na različne načine

Pomanjkanje vitamina D povzroča motnje v presnovi kalcija, kar lahko privede do zmanjšane kostne gostote in večjega tveganja za zlome in za nastanek osteoporoze v zrelih letih, pri dojenčkih in majhnih otrocih vodi v nastanek rahitisa, odraža se tudi v slabši naravni odpornosti proti akutnim (virusnim) okužbam dihal, tudi koronavirusom: namreč, D-vitamin lahko, če ga imamo dovolj, z umirjanjem pretiranega vnetnega dogajanja v pljučih ublaži potek bolezni in morda prepreči smrt.

Zato ravnajmo preventivno in ga nadomeščajmo, to je poceni in varno, s kapljicami začnemo že zdaj, da bomo pozimi preskrbljeni, in vztrajamo do začetka aprila, ko gremo že lahko na sonce. Že leta 2020 so zdravniki pod vodstvom prof. dr. Marije Pfeifer napisali priporočila za nadomeš­čanje vitamina D pri posameznikih s tveganjem za pomanjkanje, in sicer v odmerku od 800 do 2000 enot vitamina D na dan za odraslo populacijo, v primeru simptomov zaradi okužbe s covidom-19 pa 14.000 enot na dan prve štiri dni po začetku simptomov, nato enako kot prej.

Zadnje analize kažejo, da so učinki vitamina D najugodnejši, če ga jemljemo vsak dan, učinkovit je tudi, če ga jemljemo enkrat na teden. Seveda to ni čudežno zdravilo, je pa dobro, če ga imamo dovolj, in to še preden zbolimo.