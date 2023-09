Vitamin C utrujeni koži vrne lesk

Tako kot je učinkovit zaveznik pri krepitvi imunosti, lahko vitamin C dela čudeže tudi na koži. Nič čudnega, da je to poleg retinola negovalna sestavina, o kateri se največ govori. Priporočajo ga vsem, ne glede na tip kože.

Zakaj si je prislužil status superjunaka v negi kože? Vitamin C je močan antioksidant, ki blaži videz pigmentnih madežev in starostnih peg, saj kožo posvetli in ji obenem daje lesk. Poleg tega pomaga blažiti poškodbe kože in blagodejno vpliva na njen zdravi videz ter upočasnjuje vidne znake staranja, deluje tudi protivnetno. Še en plus ima, in sicer da kožo učvrsti. Tvorba kolagena v koži se s staranjem manjša, posledici sta nastanek gub in povešena koža. C-vitamin spodbudi tvorbo kolagena ter tako prispeva k bolj napeti koži in enakomerni polti. Obenem bo koža na obrazu bolj vlažna, kar je seveda pomembno za manj opazne gube.

Blaži videz pigmentnih madežev.

A če smo, ko uporabljamo izdelke s to pomembno učinkovino, izpostavljeni soncu, je pomemben vrstni red: vitamin C nanesemo po čiščenju obraza, vendar obvezno pred kremo za sončenje. Še bolje je, če ga uporabimo zvečer. In kako v poplavi izdelkov izbrati pravega za nas? Na voljo so maske in pilingi, kreme in serumi. Strokovnjaki priporočajo serum z vitaminom C, ki je tudi najbolj priljubljen, saj omogoča boljšo absorpcijo in lažji nanos. Pomembno je, da začnete postopoma in uporabite izdelek z nizko vsebnostjo učinkovine, tako boste namreč preverili, kako se na izdelek oziroma vitamin C odzove vaša koža. Če imate občutljivo, uporabite najmanj močno kremo ali serum.

Borovnice naj bodo čim pogosteje na jedilniku, iz njih lahko naredimo tudi masko za obraz. FOTO: Voltan1/Getty Images

Tudi s primerno izbiro živil poskrbimo za dovolj vitamina C. Vsebuje ga jagodičevje; zmiksamo malo borovnic in malin ter nanesemo na očiščeno kožo obraza, vratu in dekolteja, lahko dodamo še žličko medu, po 15 minutah speremo z mlačno vodo. Masko lahko naredimo tudi iz pomarančnega pireja in nekaj kapljic limonovega soka. Vse naštete sestavine naj se pogosto znajdejo tudi na krožniku, saj bomo tako poskrbeli za zadosten vnos tega vitamina. Poleg tega jejte črn ribez, rdečo papriko, brokoli, mango. Če niste ljubitelj sadja in zelenjave oziroma ste pogosto pod stresom, se posvetujte z zdravnikom, da vam bo morda svetoval uporabo prehranskih dopolnil.