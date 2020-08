Vitamin B6 za kožo brez gubic

Obstaja veliko načinov, s katerimi lahko vsaj nekoliko ublažite posledice staranja, in eden od njih je uživanje z vitaminom B6 bogatih živil. Pod njegovim vplivom namreč v telesu lažje nastaja hormon estrogen, ki med drugim zagotavlja elastičnost kože in zavira pojav drobnih gub.

Prav tako pomanjkanje estrogena vodi v povišan krvni tlak, debelost, upočasnjuje presnovo in negativno vpliva na kognitivne možganske funkcije. Še druge prednosti Ob tem vitamin B6 ali piridoksin spodbuja obnovo celic, sodeluje pri presnovi hrane v energijo in pozitivno vpliva na živčevje ter srce in ožilje. Poskrbite zato, da ga bo v prehrani dovolj, najlažje tako, da na jedilnike umestite z njim bogata živila. Kje se nahaja Veliko ga je v perutnini, govedini, jajcih, brokoliju, cvetači, sladkem krompirju, bananah, stročnicah, različnih oreških, žitih, semenih, kvasu in jajcih. Na voljo so tudi z njim obogateni prehranski dodatki, vendar se pred uživanjem teh posvetujte z zdravnikom, da priporočene količine, ki znaša dva miligrama dnevno, ne bi prekoračili.