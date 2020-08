VItamin B za več zdravja: telo ga ne tvori

Bolezni zaradi pomanjkanja vitaminov B so danes redke.

Vegetarijanci in vegani morajo B12 nujno vnašati v telo v obliki prehranskega dopolnila. FOTO: Panainte Ancuta-georgiana/Getty Images

Različne vloge

Sadje in zelenjava sta najboljši vir prehranskih vlaknin, vitaminov, mineralov in drugih bioaktivnih snovi. FOTO: Marilyna/Getty Images

Potrebe

Priporočeni vnos za posamezne vitamine se razlikuje med spoloma, po starostnih skupinah in po načinu življenja. Povečane potrebe imajo nosečnice, otroci in mladostniki, športniki, starejši, kadilci in vegetarijanci, slednji zlasti po vitaminu B12. (Vir: NIJZ)

Če nam primanjkuje določenih vitaminov, se lahko to kaže na različne načine. Pomanjkanje vitaminov skupine B se izraža kot vnetje očesne veznice, srbenje oči, utrujenost, pekoča in srbeča koža, ki se lahko tudi lušči in krči. Na pomanjkanje kažejo tudi vnetje ustnih kotičkov, slabokrvnost, živčnost, nespečnost, vrtoglavice, glavobol, težave s prebavo in tudi pomanjkanje teka. So pa bolezni zaradi pomanjkanja vitaminov danes redke, pravi mag., direktorica Lekarne Ptuj. »Še najbolj znana je bolezen beriberi, ki je posledica hudega pomanjkanja vitamina B1 in se kaže z mišično šibkostjo, čustveno nestabilnostjo in motnjami zaznavanja. Vzrok slabokrvnosti je lahko pomanjkanje vitamina B 12, pri starejših pa tudi pomanjkanje folne kisline.«Najboljši in odličen vir prehranskih vlaknin, vitaminov, mineralov in drugih bioaktivnih snovi sta sadje in zelenjava, pravi sogovornica. Živila, v katerih so vitamini skupine B, so kvas, polnozrnata žita, stročnice, oreščki, jetra, mleko in sir, ribe, listnata zelenjava, sadje. »Posebno je treba opozoriti, da vitamina B12 ni v nobeni rastlinski hrani. Vegetarijanci in vegani ga morajo zato nujno vnašati v telo v obliki prehranskega dopolnila,« pravi sogovornica in dodaja, da ima telo sicer zaloge vitamina B12 za nekaj let, zato se slabokrvnost pokaže precej pozno; pomanjkanje se prej kaže kot kronična telesna in duševna utrujenost, ki je značilna spremljevalka sodobnega življenja, zato pogosto niti ne pomislimo, da ima organski vzrok.Vsak od vitaminov skupine B ima posebno vlogo v delovanju telesa, razloži sogovornica. »Tako je B1 (tiamin) pomemben za delovanje mišic, živčevja in srca, B2 (riboflavin) sodeluje pri sproščanju energije v telesu in odstranjuje strupe iz krvi. Kožo, lase in nohte ohranja zdrave in čvrste. B3 (niacin) vzdržuje zdravje prebavil, zmanjšuje vsebnost holesterola in trigliceridov v krvi, lajša bolečine pri migrenah, izboljšuje prekrvljenost in koži daje zdrav videz. B5 (kalcijev pantotenat) je pomemben za zaščito oziroma obvladovanje čustvenega in telesnega stresa, izboljšuje vitalnost in upočasnjuje procese staranja. B6 (piridoksin) je vpleten v presnovo aminokislin, ogljikovih hidratov in maščob, ki so pomembni viri energije. B7 (biotin) je koencim, ki ima pomembne funkcije pri presnovi makrohranil, razgradnji esencialnih aminokislin, nastanku maščobnih kislin ter pomaga pri delovanju živčnega sistema in normalnem psihološkem delovanju, obenem prispeva k ohranjanju zdravih las, kože in sluznic. Folna kislina oziroma B9 je nujna za vsako telesno funkcijo, ki zahteva deljenje celic. Še zlasti pomembna je pri rasti rdečih krvnih celic in pri razvoju zarodka; pomaga namreč pri tvorbi ključnih spojin za delovanje možganov in živčnega sistema. B12 (kobalamin) je nepogrešljiv za gradnjo novih celic, rdečih in belih krvnih telesc, celic v črevesju in lasnih mešičkih.«Noben vitamin iz skupine B ne more nadomestiti drugega vitamina ali katerega koli hranila. Pomanjkanje enega ali povečana potreba po njem povzroči povečano potrebo tudi po drugih iz te skupine. Kot poudari Darja Potočnik Benčič, človeško telo vitaminov ne more tvoriti, zato jih moramo dobiti s hrano ali z vitaminskimi pripravki. Na splošno pa velja, da vitamini skupine B uravnavajo presnovo ter rast in delovanje tkiv in organizmov.