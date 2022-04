Vitalni imajo več volje do življenja

Zrela leta lahko prinesejo veliko težav, pa tudi ne, če jih pričakamo čim bolj vitalni. Slednje pomeni, da se počutimo dobro v svoji koži, zadovoljno, poletno in mladostno. Da bomo na starost vitalni, skrbimo za zdravo prehrano, aktiven življenjski slog, sprostitev po napornem dnevu, zadosten in zdrav počitek, pravijo strokovnjaki za zdrav življenjski slog. Tako lahko pričakujemo, da bomo tretje življenjske obdobje pričakali v dobri mentalni in fizični kondiciji.

Znano je, da lahko primerna hrana upočasnjuje staranje: taka telo nahrani, zavaruje in navda z energijo, obenem ohranja mladostno prebavo in presnovo. Strokovnjaki za prehrano svetujejo, da se po 40. ali vsaj po 50. letu starosti izogibajmo industrijsko prečiščeni oz. rafinirani hrani in soli. Izbirajmo fermentirana živila, ne skoparimo z beljakovinami, privoščimo si več sadja in zelenjave in skrbimo za zadosten vnos vlaknin.

Če smo se gibanja privadili v mladosti, ga bomo ohranili tudi v starosti. FOTO: Fizkes/Getty Images

Poleg ustreznega prehranjevanja in kakovostnega počitka je za zdravo in kakovostno starost pomembna tudi redna telesna vadba, ki krepi posameznikovo telesno moč ter gibalne sposobnosti, pravijo v Zavodu Aktivna starost. Ob tem opozarjajo, da je predvsem pri starejših treba postopno stopnjevati težavnost vadbe. Medtem ko je v mladih letih aktivnost posameznikov na visoki ravni, se ta s časom praviloma zmanjšuje.

Z leti opuščamo vedno več gibalnih nalog, stremimo k racionalnemu gibanju s čim manj napora in s tem prispevamo k zakrnelosti številnih mišic. Izogibamo se bolj kompleksnih gibov iz varnostnega razloga, ker se bojimo padcev in poškodb. Predvsem starejši v tretjem življenjskem obdobju zaradi zelo zmanjšane mišične mase gibanje zelo omejijo. Ker mišic ne uporabljamo, te zaspijo in jih zelo težko spet spravimo v akcijo, pravijo v zavodu.

Zato za več vitalnosti v zrelih letih poskrbimo za aktiven dan. Z redno in primerno telesno dejavnostjo ter aktivnim življenjskim slogom ohranjamo in krepimo zdravje.

Priporočena količina telesne dejavnosti za ohranjanje zdravja za odrasle je po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije 150 minut zmerno intenzivne telesne dejavnosti na teden ali 75 minut visoko intenzivne dejavnosti na teden ali enakovredna kombinacija obeh, pri čemer se seštevajo vse dejavnosti, ki trajajo vsaj 10 minut skupaj. Zmerna intenzivna telesna dejavnost je tista, pri kateri se ogrejemo in občutimo nekaj napora ter postanemo nekoliko zadihani, vendar se še lahko pogovarjamo oziroma z enim vdihom lahko povemo cel stavek.

Za zdravo in kakovostno starost je pomembna tudi redna telesna vadba, ki krepi posameznikovo telesno moč ter gibalne sposobnosti.

Raziskovalka hoje Catrine Tudor-Locke, profesorica in dekanja Visoke šole za javno zdravje in zdravstvene vede na Univerzi v Massachusettsu, priporoča, da več vitalnosti v starosti pridobimo s koraki. Starejši od 40 let bi morali na dan narediti vsaj 7500 korakov, lahko tudi več: več ko jih naredimo, večje so koristi za naše zdravje in dobro počutje, pravi profesorica.

Vitalni ljudje so polni energije, svežine in volje do življenja in zato manj zbolevajo, običajno živijo dlje in njihovo življenje je bolj kakovostno.