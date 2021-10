Vidite to, česar drugi ne vidijo: osem znakov, da ste zelo občutljiva oseba

Sposobnost prepoznati, da ste občutljivi za energije, je pomembna, saj smo v življenju pogosto nagnjeni k misli, da tisto, kar čutimo, izvira iz nas samih. Kaj pa če so nekatere naše misli, čustva in občutki posledica ljudi, ki so z nami v istem prostoru? Ali ljudi, ki smo jim blizu v življenju?

Tukaj je osem lastnosti, ki jih imajo empatični in energijsko občutljivi ljudje.

Čutite čustva drugih ljudi, tudi če niso prisotni

Če ste empatična oseba, lahko začutite energijska polja drugih, tudi če niso v vaši bližini. Morda so na drugi strani mesta ali celo države. Za nekoga, ki je tako občutljiv za energije, se je dobro vprašati: »Ali so ti občutki moji?« Če se naučite prepoznati, da je včasih tisto, kar čutite, posledica energetskega polja nekoga drugega, ne nekaj, kar se dogaja vam, si lahko zelo olajšate življenje.

V množici ljudi se počutite preobremenjeni

Velike množice preprosto predstavljajo prevelik odmerek prenosa energije, ki ga je težko obvladati. Preveč dražljajev in preveč tuje energije lahko popolnoma izsesajo energijo iz empatične osebe.

Raje imate manjše skupine ljudi ali samoto, saj so velika druženja velikokrat preveč naporna in jih je težko prenašati.

Občutljivi ste za svetlobo, zvoke, vonjave in dotike

Z lahkoto vas prevzamejo hrup, močne luči, imate oster občutek za okus in vonj, poglobljeno čutite dotike.

Biti empatičen pomeni imeti močno povezavo med umom in telesom, zaradi česar ste občutljivejši za vso energijo na splošno in celo za elektromagnetno energijo.

Intuitivno veste stvari, za katere nimate dokazov

Sposobni ste prepoznati stvari v sebi in drugih, za katere nimate logičnega dokaza. Z drugimi besedami, imate zelo močno intuicijo in ste sposobni zaznati stvari, ki vam dajejo vpogled, ki ga drugi ljudje še ne nimajo.

Če ste energetsko občutljivi, ste morda lahko nekoga samo pogledali, prepoznali da gre za slabega človeka in ljudem svetovali, da se mu je treba izogniti. Morda ste svojemu prijatelju ali prijateljici povedali, da imate občutek, da je njegov/njen partner/-ica nezanesljiv/-a, kasneje pa se je izkazalo, da mu/je bila/-a nezvest/-a.

Ljudje vam govorijo, da ste preobčutljivi

Ljudje okoli vas vam govorijo, da ste preobčutljivi. Čutite več, obdelujete in občutke doživljate globlje kot večina ljudi.

Veste, da so se vam zlagali, tudi če tega ne morete dokazati

Zelo dobro lahko berete govorico telesa in imate mentalno sliko čustev in psiholoških stanj drugih. Ko vam ljudje lažejo, opazite spremembo v njihovem energijskem polju in tonu njihovega glasu.

Veste, da oni vedo, da lažejo, in dobro veste, kaj se dogaja v njihovem energetskem polju. Biti empatičen pomeni imeti zelo močan detektor laži.

Ne prenašate nasilja

Od časa do časa vas preobremeni nasilje v medijih in filmih, saj se lahko postavite v položaj druge osebe in občutite, kako bi bilo, če bi sami doživeli kaj podobnega.

Čeprav veste, da je v filmih to le igra, ste vpeti v psihološki in čustveni prostor, kot da se to dogaja v resničnem življenju.

Nagonsko se izogibate energetskim vampirjem

Instinktivno se izogibate odnosom in srečanjem z ljudmi, za katere veste, da vam bodo izsesali energijo. Ker ste v preteklosti že imeli izkušnje z energijskimi vampirji, jih znate prepoznati, vaše energetsko polje pa razvija zaščito in vas instinktivno ščiti pred srečanjem z njimi.