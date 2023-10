Videti je bila noseča, potem pa ji je zdravnik razkril grozljivo diagnozo

Finančnica Natasha Inman (33) iz britanskega mesta Leeds pred odhodom na zdravniški pregled ni imel nobenih simptomov bolezni. Edina stvar, nad katero se je pritoževala, je bila napihnjenost.

Na dodatnih preiskavah, ki jih je opravila po odkritju splošnega zdravnika, so ugotovili, da ima štiri rakave ciste na jajčnikih. Skupna velikost cist je bila 40 centimetrov. Velike so bile kot 30 tednov star plod.

»Ko mi je zdravnik povedal diagnozo, sem bila v šoku in mu nisem verjela, - je, kot piše Daily Mail, povedala o tem, kako je sprejela diagnozo raka.

»Ko pogledam nazaj, sem se tri mesece mučila v fitnesu, predvsem z vajami, ki so vključevale ležanje na trebuhu. Niti enkrat nisem pomislila, da je kaj resnega narobe z mano. Mislila sem, da sem samo napihnjena,« pripoveduje Natasha.

Ciste odstranili s carskim rezom

Potem, ko so ciste našli, so jih odstranili s carskim rezom. Pregledi po odstranitvi so pokazali, da so rakave.

»Najbolj me je bilo strah kemoterapije in izpadanja las. Vse življenje sem imela dolge, zdrave lase in misel, da bi mi jih odvzeli, me je strašila,« je o svojem poteku zdravljenja pripovedovala Britanka.

Rak se ni razširil na jajcevode in maternico, se je pa zelo hitro širil. Daily Mail navaja, da gre za redko obliko raka in da prizadene predvsem ženske, mlajše od 35 let. Simptomi bolezni so bolečine v trebuhu, napenjanje in nereden menstrualni ciklus.

Je pa bolnica izpostavila nekaj dobrega, kar je odkrila med zahtevnim zdravljenjem. »Odkrila sem, kdo so moji pravi prijatelji. Terapija je precej težka, tako psihično kot fizično, a vesela sem, da sem zgodaj dobila diagnozo in da bom imela možnost, da se pozdravim in okrevam.«