Veste, zakaj ni dobro uporabljati vatirnih palčk za ušesa?

Kako pogosto pomislite na ušesa? Najverjetneje takrat, ko vas začnejo boleti, ko vas neprijetno zbada, ko imate občutek, da se vam je v ušesu nekaj zataknilo, nekakšen čep, ki se ga ne morete in ne morete rešiti.

Zvonjenje ali pokanje v ušesih je lahko znak kopičenja ušesnega masla.

Da se to ne zgodi, delujemo preventivno. Pomembna je skrb za ustrezno nego. Pri uporabi vatiranih palčk je potrebna previdnost, saj si lahko povzročimo težave: namesto da bi ušesno maslo spravili iz sluhovoda, ga potisnemo vanj. Poleg tega lahko, če smo pregrobi, s palčkami ranimo steno sluhovoda, zato postane dovzetnejši za okužbe. Strokovnjaki svetujejo drugačno čiščenje ušes: uporabimo vlažno krpo, jo ovijemo okoli prsta, kazalca ali mezinca, in tako odstranimo odvečno ušesno maslo. Nikoli ne uporabljamo ozkega in dolgega predmeta, saj si lahko poškodujemo bobnič!

Med plavanjem lahko ušesa zaščitite s čepki. FOTO: Fotoduets/Getty Images

Znaki, da se vam v ušesih kopiči več masla kot običajno, so zvonjenje ali pokanje v ušesih, občutek, kot da slišite skozi tunel, občutek polnosti ter bolečina v ušesu. Če takšno stanje vztraja dlje, je treba obiskati zdravnika, ki bo pojasnil vzrok za težave. Kar se tiče nege, enkrat ali dvakrat na teden pri čiščenju uporabljajte toplo vodo ali pa denimo kapljice za ušesa. Pri tem pazite, da ne boste sluhovoda preveč izsušili, saj se lahko tudi vname.

Zaščita pred hrupom

Nikakor ne gre prezreti hrupa. Počasno izgubljanje sluha v starosti je velikokrat posledica dolgih let bivanja v hrupnem okolju. Strokovnjaki priporočajo, da si predvsem v hrupnih delovnih prostorih v ušesa namestite ušesne čepke.

60-60 je pravilo, ki ga upoštevajte pri poslušanju glasbe s slušalkami.

Pri poslušanju glasbe s slušalkami upoštevajte pravilo 60-60: ne poslušajte glasbe z več kot 60-odstotno glasnostjo več kot 60 minut na dan. Če opažate, da vam peša sluh, ne odlašajte z obiskom zdravnika. Tako kot tudi, če sumite, da je bolečina posledica vnetja ušesa oziroma če bolečine najdlje v dveh dnevih ne izzvenijo.

Zdravniki odsvetujejo čiščenje s paličicami. FOTO: Phasinphoto/Getty Images

Če vas uho zaboli zaradi višinske razlike oziroma med vožnjo z letalom ali zaradi uporabe vlečnih stopnic pa tudi na primer med potapljanjem, ko se na hitro potopite na dno bazena ali morja, vam je lahko v veliko pomoč žvečenje žvečilnih gumijev. Po plavanju ušesa osušite. Nad bolečino, ki izžareva tudi v glavo in čeljusti, greste lahko z inhalacijo z žajbljem. Zavrite dva litra vode in jo prelijte v posodo, dodajte žlico zdrobljenih žajbljevih listov. Dvajset minut inhalirajte pod brisačo.