Veste, koliko vode bi morali na dan spiti vaši otroci?

Voda je vir življenja in v vročih dneh je še posebej pomembno, da je zaužijemo dovolj. Ob napovedani ekstremni vročini NIJZ opozarja, da morajo otroci dnevno zaužiti od enega do litra in pol tekočine, odrasli pa 2,5 litra tekočine – predvsem vode. Zaradi povečanega znojenja je namreč potreba po tekočini še večja. Odsvetujejo pitje kave in alkohola, pretirano hladnih pijač in pijač z dodanim sladkorjem.

Pred nami je po meteoroloških napovedih peklensko vroč teden. Velika toplotna obremenitev bo vplivala tudi na ranljivejše skupine. »V ponedeljek in torek bo vpliv vremena na počutje ugoden. Čez dan bo velika toplotna obremenitev, ki se bo še posebej povečala popoldne. V tem času se izogibamo napornemu delu na prostem, priporoča se uživanje lahke hrane, zadrževanje v senci, gozdovih ali v višjih območjih,« piše Arso. UV-indeks sredi dneva bo ob jasnem vremenu po nižinah okoli 9, v gorah pa med 10 in 11.