Veste, katerih je pet najbolj zdravih sadežev na svetu?

Sadje je nepogrešljiva sestavina zdrave in uravnotežene prehrane, saj organizmu dovaja številne koristne snovi, med drugim vitamine, minerale, vlaknine ter tudi tekočino.

Vse sadje je zdravo in bi moralo biti redno na jedilniku, nekateri sadeži pa po učinkih na zdravje posebej izstopajo, zato sodijo na seznam najbolj zdravih sadežev na svetu.

Grenivka

Zaužitje že zgolj polovice grenivke pred obrokom pomaga pri hujšanju in nadzorovanju teže, primerna je tudi za bolnike s sladkorno boleznijo, saj niža odpornost na inzulin, čisti telo, blaži posledice virusnih in bakterijskih okužb, dviga odpornost in še bi lahko naštevali.

Ni pa priporočljiva za osebe, ki uživajo določena zdravila, denimo antidepresive, antibiotike in zdravila za uravnavanje krvnega tlaka. Če sodite v katero od skupin, ki je primorana jesti omenjena zdravila, se pred uživanjem grenivke posvetujte z zdravnikom.

Ananas

Še ena zvezda med zdravimi sadeži. Encim bromelain v njem sodeluje pri razgradnji maščob in pomaga pri hujšanju, tu sta še vitamin C in magnezij ter številni antioksidanti, ki delujejo protivnetno in skrbijo za močno odpornost.

Zaradi velike količine soka ananas pomaga tudi pri vlaženju telesa.

Avokado

Zaradi značilne sestave, natančneje zaradi v njem prisotnih zdravih maščob, je velik zaveznik zdravega srca in ožila ter odličen nadomestek manj zdravih nasičenih maščob.

Ob tega se v avokadu nahaja še veliko kalija in vlaknin, ki so prav tako nepogrešljivi za dobro zdravje.

Borovnice

Še ena zvezda zdrave prehrane: borovnice in drugo jagodičevje slovi po bogastvu antioksidantov, ki učinkovito premagujejo proste radikale v telesu, nižajo tveganja za telesna vnetja, za alzheimerejevo bolezen in za diabetes.

Ob tem ne gre pozabiti na vitamine C, K, magnezij in vlaknine.

Jabolka

Vsi poznamo tisti pregovor: eno jabolko na dan, prežene zdravnika stran.

Jabolka vsebujejo veliko vitaminov C, B kompleksa, K ter antioksidante, ki varujejo zdravje srca in splošno zdravje ter nižajo tveganje za sladkorno bolezen tipa dve, pektin in vlaknine v njih pa so odlični zavezniki dobre prebave.