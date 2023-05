Že veste, kako se boriti proti vaginalnemu vnetju?

Vaginalno vnetje nožnice, ki ga najpogosteje povzroča glivica Candida albicans, prizadene do tri četrtine žensk v rodni dobi. Pokaže se s srbečico, suhostjo, oteklino, rdečico in povečanim izcedkom ter pekočim občutkom pri uriniranju ali med spolnim odnosom, pri hujših primerih se lahko pojavijo celo ranice. Razlogi za težave so lahko različni. Pogosto je kriv padec odpornosti, kriva so lahko nekatera zdravila, kot so antibiotiki, kortikosteroidi in kontracepcijske tablete, ter nezdrave vsakodnevne navade.

V nožnici so ves čas prisotne koristne bakterije in drugi mikroorganizmi, ki vzdržujejo kislo okolje, a če se ravnovesje poruši, se lahko pojavijo vaginalna vnetja. Ob prvih simptomih so na voljo sredstva za samozdravljenje brez recepta, kot so vaginalne kreme, geli in globule; nekateri izdelki delujejo tudi protibakterijsko. Če težave vztrajajo ali se ponavljajo, je smiseln pregled pri ginekologu, zdravnika naj ob vnetju obiščejo tudi nosečnice in sladkorne bolnice, poudarjajo strokovnjaki. Zdravljenje naj bo dosledno in naj traja, dokler simptomi povsem ne izzvenijo.

Pri higieni intimnih predelov uporabljamo sredstva z nizkim pH.

Vaginalna vnetja je mogoče z ustreznim življenjskim slogom tudi uspešno preprečevati. Ne nosimo pretesnih oblačil in izdelkov iz umetnih materialov, da ne pomagamo pri ustvarjanju toplega in vlažnega okolja, poleti čim manj časa preživimo v mokrih kopalkah in skrbimo za ustrezno nego med menstruacijo. Higiena intimnih predelov je zelo pomembna, a pozor, uporabljati je treba sredstva, ki niso agresivna do sluznice nožnice; najprimernejši so pripravki z nizkim pH, ki ne vsebujejo dišav, enako velja za vložke. Odsvetovani so odišavljeni robčki in pretirana higiena, s katero lahko preprosto odplaknemo zdravo vaginalno floro.

Izogibamo se stresu in kajenju, redno se gibamo ter močno omejimo vnos kave, alkohola in sladkorja. Na jedilniku naj bodo redno mlečni izdelki s probiotičnimi kulturami, zelena zelenjava, stročnice in agrumi.