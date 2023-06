Veste, kako pravilno izvleči klopa? To so nova navodila

Klopi so pajkovci, ki živijo v v gozdni podrasti, v grmovju vlažnih mešanih gozdov, v travi in celo na vrtu. Živijo vse do nadmorske višine 1600 m. Vse od pomladi predstavljajo nevarnost za naše zdravje, če naletimo na okuženega klopa, prenašajo namreč nekatere bolezni, pri nas predvsem klopni meningoencefalitis in boreliozo lyme.

Lymska borelioza se pojavlja z različnimi kliničnimi slikami. Navadno se začne z značilnimi spremembami na koži. Mesto vboda klopa spremljamo več tednov, v kolikor se pojavi značilna rdečina, ki se širi navzven, v sredini bledi in dobi obliko obroča, je potreben takojšen obisk pri zdravniku, ki nam bo odredil zdravljenje z ustreznim antibiotikom. Klopni meningoencefalitis je virusna bolezen osrednjega živčevja, ki se prenaša z ugrizom okuženega klopa. Prvi znaki klopnega meningoencefalitisa se pojavijo sedem do štirinajst dni po okužbi. Občutimo lahko utrujenost, bolečine v mišicah, splošno slabo počutje, prisotna sta lahko tudi vročina in glavobol, ki se še stopnjujeta, kasneje se lahko pridruži slabost in bruhanje, kar lahko vodi celo v nezavest in smrt. Najbolj učinkovit ukrep za zaščito pred klopnim meningoencefalitisom je cepljenje, ki je možno od enega leta starosti naprej. Prva 2 odmerka cepiva dobimo v razmaku enega meseca, sledi tretji odmerek v obdobju devetih do dvanajstih mesecev, nato pa so potrebni poživitveni odmerki, prvi čez 3 leta, nato pa na 5 let.

Kako je najbolje odstraniti klopa?

Na NIJZ smo preverili, kakšna so najnovejša navodila, kako odstraniti klopa, da povzročimo čim manj škode. Če je še nedolgo nazaj veljajo, da ga je najlaže izvleči tako, da ga primete s pinceto in najprej zavrtite, potem pa izvlečete, je zdaj navodilo drugačno. Previdno ga primite s pinceto čim bližje vaši koži, čvrsto primite in počasi povlecite. Ko je klop zunaj, kožo umijte z milom in toplo vodo.

Klopa pred ruvanjem ne mažemo. Ne z olji, ne s kremami, z ničimer. Tudi sučemo ga ne iz istega razloga. Ta pa je, da klop pri mazanju in sukanju v kožo izloči, kar ima v sebi. To pa je težava, saj nas tako okužijo z boleznijo, ki jo imajo. Bolje je, da kakšen del klopa ostane v koži, kot pa da klop v kožo izloči škodljive snovi. Dele klopa, ki ostanejo v koži, bo telo samo izločilo, če nam jih ne uspe izvleči niti naknadno.

Kako se lahko zaščitimo pred klopi?

Zahajanje v gozd res pomeni večje tveganje zaradi bolezni, ki jih prinašajo klopi, vendar ima preživljanje časa v naravi številne pozitivne učinke, ki to nevarnost odtehtajo. Ob tem je tudi možnost, da po ugrizu klopa zbolimo, dokaj majhna, saj je okužen le manjši del klopov in ne zbolijo vsi ljudje, ki jih klop okuži. To naj vam bo v tolažbo, da se gibanju v naravi zaradi strahu pred klopi ne odpoveste. Je pa dobro pri tem upoštevati nekaj nasvetov: