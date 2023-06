Veste, kaj je dobro uživati ob zaprtju?

Zdravo črevesje, zdravi mi, to že vemo. Mnogi vidijo prebavo kot splošni kazalnik zdravja, zato ni nepomembno, kakšna je. Nanjo vpliva tudi razpoloženje: dejstvo je, da depresija lahko izzove zaprtje ali ga poslabša. Pomaga sproščanje, mnogokrat omenjena meditacija, tudi joga, ki je obenem telesna dejavnost in bomo z njo ubili dve muhi na en mah, kot radi rečemo. Pomaga lahko nežna masaža trebuha, saj z njo sprostimo mišice.

Zdravniki poudarjajo, da moramo opraviti potrebo, ko jo začutimo, ne smemo je zadrževati, to nam lahko povzroči ne le fizično nelagodje, pač pa lahko še poslabša morebitno zaprtje. Najmočnejši signal dobimo po hranjenju, nekateri zjutraj, a ne glede na čas ga ne smemo zanemariti, ampak se takoj odzvati klicu narave.

Že babice so vedele

Za zaprtje so lahko kriva tudi nekatera zdravila, denimo proti bolečinam, depresiji, povišanemu krvnemu tlaku in parkinsonovi bolezni. Če morate jemati zdravila in vas po njih muči zaprtje, se pogovorite z zdravnikom, morda vam bo prilagodil odmerek ali pa zdravilo zamenjal. Težave z zaprtjem oziroma nerednim odvajanjem blata lahko povzročata tudi kalcij in železo.

Veljajo za naravno odvajalo. FOTO: Getty Images

Že babice so vedele, da je dobro ob zaprtju uživati suhe slive, veljajo namreč za naravno odvajalo. Če jih ne marate, si skuhajte kompot ali pa pijte sok iz suhih sliv, morebiti zmešan s kakšnim drugim, ki bo ublažil okus. Pomaga tudi kava, natančneje kofein, ki lahko spodbudi krčenje mišic v prebavnem sistemu. A pozor: kofein nas malce dehidrira, zato poskrbite, da boste popili dovolj tekočine, najbolje navadne vode. Tudi ta je sicer še kako pomembna za normalno delovanje prebave.

Na prebavo, torej zaprtje, vpliva gibanje, zato bodite vsak dan vsaj pol ure fizično aktivni. Pazite le, da ne telovadite takoj po večjem obroku, v tem primeru počakajte vsaj eno uro, da ima telo dovolj časa hrano prebaviti. Vsak dan hodite, hoja naj bo živahna in vsaj del časa navkreber. Koristijo tudi bolj intenzivne vadbe, z njimi boste koristili celotnemu telesu.