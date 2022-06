Vesna Španić, Slovenka, ki ji je obrazna joga spremenila življenje

Vesna Španić šesto leto živi in dela v bližini nemškega Münchna. Ob redni zaposlitvi v enem od vodilnih farmacevtskih podjetij se v popoldanskem času ukvarja s poučevanjem obrazne joge. Spletni studio za obrazno jogo Vibrant Face Yoga po programu celostnega treninga obraznih mišic Glowinface je zagnala lani in od takrat širi to zelo učinkovito tehniko pomlajevanja. Izkušnjo in pozitivne učinke bo julija prvič predstavila pred večjo množico na Yoga Beach Festivalu v bavarski prestolnici. München bo tako postalo prvo nemško mesto, ki bo v programu tega festivala imelo obrazno jogo.

Preberite intervju na Onaplus.si.