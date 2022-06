Vene poleti dodatno trpijo

Krčne žile naj bi imela kar polovica odraslih prebivalcev, a tudi tisti, ki jih (še) ne pesti vensko popuščanje, lahko v poletnem času izkusijo nemalo nelagodja zaradi težkih in utrujenih nog. Preglavice lahko povzroča vročina, ki dodatno obremenjuje srčno-žilni sistem, v nogah pa se pretok krvi upočasni.

Visoke petke škodujejo mišični črpalki v venah! FOTO: Megaflopp/Getty Images

Vene se namreč zaradi visokih temperatur razširijo, tako da je odtok krvi proti srcu upočasnjen, kri pa zastaja v spodnjih okončinah, kar doživimo kot napetost, zatekanje, bolečino. Pri krčnih žilah je v ozadju slabše vezivno tkivo v venah, kar privede do okvare venskih zaklopk, ki ne zmorejo zdržati pritiska krvi. Ta tako ne zmore sama poti do srca in se začne vračati, noge pa so utrujene. Občutimo lahko tudi krče, nastajati začnejo mrežaste varice, sčasoma izbočene žile, obarvana koža in v skrajnem primeru razjede. Dodatne preglavice povzročajo dolgotrajno stanje, sedenje, premalo gibanja, prevelika telesna teža, pogosto izdatno napenjanje ob dvigovanju težkih bremen, zaprtje, kajenje, veliko vlogo igrata tudi dednost in starost, saj se možnost za krčne žile z leti občutno povečuje. Še posebej ogroženi so sladkorni bolniki in tisti s srčno-žilnimi težavami, pa nosečnice in uporabnice kontracepcijskih tablet. Preventiva je tako pri določenih skupinah še pomembnejša, prav vsi pa bi morali skrbeti za zdrav krvni pretok in se izogibati nekaterim dejavnikom tveganja, sploh poleti.

Nosimo ohlapna in zračna oblačila.

Pogosto jih hladimo v mrzli vodi. FOTO: Ildar Abulkhanov/Getty Images

Izogibajmo se torej izpostavljanju soncu, sploh dolgotrajnemu sončenju in solariju. Strokovnjaki odsvetujejo depilacijo z vročim voskom, vroče kopeli in obisk savne. Tesna oblačila stiskajo vene in zavirajo pretok, zato nosimo ohlapno in zračno obleko. Nepraktične so kratke nogavice s tesno elastiko. Visoke petke povzročajo bolečine v nogah, saj škodujejo mišični črpalki v venah, zato naj bo obutev nizka in udobna. Izogibamo se vroči prhi, hladna je ne le zdrava za vene, ampak prinaša tudi takojšnje olajšanje oteklim in bolečim nogam; z mrzlo vodo se najprej oprhamo pri gležnjih, nato pa se postopoma dvigujemo do stegen, poleti bo sploh v jutranjih in večernih urah prijal sprehod po plitvem morju. Redna telesna dejavnost spodbuja zdrav krvni pretok, izogibamo pa se disciplinam, ki zahtevajo poskakovanje in sunkovite gibe. Odlični so kolesarjenje, plavanje, ples, hoja, pohodništvo, pri tem pa ne pozabimo na redno raztezanje. Dolgotrajno sedenje, denimo med delom ali potovanjem, večkrat prekinemo vsaj s kratko vadbo.

Hladna prha prinaša takojšnje olajšanje oteklim in bolečim nogam.

Med spanjem se ne pokrivamo preveč, da se izognemo nepotrebnemu pregrevanju nog, po navodilih zdravnika pa nosimo kompresijske nogavice in dosledno uživamo predpisana zdravila!