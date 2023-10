Veliko ljudi se sooča s prhljajem: hladnejši meseci lahko stanje le še poslabšajo

Prhljaj prizadene približno 50 odstotkov odrasle populacije in je bolj lepotni kot zdravstveni problem. To so pravzaprav kožne celice, ki prehitro rastejo in odmirajo, kaj vodi v ta proces, pa ni znano. Bele zaplate odmrle kože pogosto spremlja srbeče lasišče. Ne povzročajo ga slabe higienske navade, vendar pa postane bolj očiten, če si las ne umivamo redno. Stanje lahko poslabšata stres in hladno vreme.

Nekateri pripravki za odpravo prhljaja imajo lahko stranske učinke. FOTO: Getty Images

Pojavi se lahko zaradi seboroičnega dermatitisa, lišajev, ekcemov, kontaktnega dermatitisa, ki je reakcija na izdelke za nego las, luskavice ali temenc pri otrocih. Različni vzroki nastanka prhljaja imajo različne dodatne simptome. Vendar pa ni najpomembnejše, da ugotovite, zakaj ste dobili prhljaj: odpravljanja se je najlažje lotiti s preizkušanjem različnih sredstev proti prhljaju.

Učinkovine v šamponih

Prhljaj je mogoče odpraviti z različnimi pripravki – najbolj učinkoviti so medicinski šamponi. Ker imajo močnejšo formulo, jih ni priporočljivo uporabljati pogosteje kot dvakrat na teden. Sredstva proti prhljaju vsebujejo različne učinkovine. Poznamo šampone s protibakterijskim in protiglivičnim delovanjem, ki vsebujejo cinkov pirition.

Prhljaja ne povzročajo slabe higienske navade.

Šamponi lahko temeljijo na premogovem katranu, ki upočasni hitrost odmiranja in luščenja kožnih celic na lasišču. Če imate svetle lase, lahko ta vrsta šampona povzroči razbarvanje, zato previdno. Možni stranski učinek uporabe je tudi, da postane lasišče bolj občutljivo za sončno svetlobo.

Pogosto ga spremlja srbečica. FOTO: Getty Images

Zdrave navade so lahko koristne

Sredstva s salicilno kislino pomagajo odpraviti luščenje, tista s selenijevim sulfidom pa delujejo protiglivično; pri slednjem pazite, da boste šampon dobro sprali z las in lasišča, saj lahko sicer povzroči razbarvanost. Šamponi s ketokonazolom odpravljajo glivice, ki povzročajo prhljaj. Fluocinolonski šamponi vsebujejo kortikosteroid, ki pomaga nadzorovati srbenje, luščenje in draženje.

Prhljaj lahko pomagamo preprečevati tudi z nekaterimi zdravimi navadami. Naučite se obvladovati stres, saj ta lahko povzroči prhljaj ali okrepi simptome. Prehrana, ki zagotavlja dovolj cinka, vitaminov B in nekaterih vrst maščob, lahko pomaga preprečiti prhljaj, prav tako sončna svetloba. Lase si umivajte tako pogosto, kot je to potrebno glede na lastnosti vašega lasišča. Če imate mastne, naj bo pranje pogosto, pri suhih pa redkejše. Izogibajte se izdelkom za oblikovanje las.